Netanyahu não conseguiu formar uma coligação. Porta aberta para Benny Gantz

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou esta segunda-feira o presidente de Israel, Reuven Rivlin, que não foi capaz de encontrar parceiros de coligação. O mais provável é que Rivlin chame agora Benny Gantz, maior opositor de Netanyahu tanto nestas eleições de setembro como nas anteriores, em abril, para lhe dar a oportunidade de reunir apoios. O Azul e Branco, partido de Gantz, é o maior do parlamento mas não tem uma maioria funcional.

Um mês depois das eleições legislativas de abril, o parlamento israelita, o Knesset votou para se dissolver e desencadear novas eleições, a fim de impedir o líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, de ser nomeado para formar governo. Benjamin Netanyahu, que corre o risco de ser julgado por crimes de corrupção, tinha muito em jogo nesta eleição, que acabou por não conseguir vencer com números suficientes para formar uma maioria. O Azul e Branco, de Benny Gantz, ex-militar das Forças de Defesa Israelitas, conseguiu 26% (33 lugares) e o Likud de Netanyahu 25,1% (32). A maioria no Knesset são 61 deputados, pelo que ambos precisam de reunir muito mais partidos para poderem governar. O Presidente pediu a Netanyahu para tentar primeiro porque ele já governou em coligação antes e tem mais apoios, nomeadamente à direita, do que aqueles que Gantz pode esperar vir a ter.

Em setembro, Rivlin propôs um governo de coligação entre as duas maiores forças mas Netanyahu recusou-se a ser segundo primeiro-ministro porque, segundo a lei, caso ocupe um cargo “secundário”, é na mesma obrigado a demitir-se quando for chamado a responder pelos crimes dos quais é suspeito. Já Gantz recusa-me a servir sob um homem que ele considera corrupto e que sempre disse que não serviria.

Netanyahu tem o apoio dos partidos ultra-ortodoxos Shas, com oito cadeiras, e do Judaísmo da Torá Unida, com sete; e da aliança de extrema-direita Yamina, também com sete.

Em consultas com Rivlin antes de ESTE nomear Netanyahu, a Aliança Árabe, que conquistou 13 assentos no Knesset, disse que apoiaria Gantz, o que é raro para um partido árabe já que, no entender da maioria dos cidadãos árabes, nem Netanyahu nem Gantz respeitam os seus direitos: cidadania, acesso a serviços, direitos universais de voto e a longa ocupação de territória designado pela ONU como palestiniano são os pontos quase insolúveis. O Labor, com seis cadeiras no Knesset, e a União Democrática, com cinco cadeiras, também vão apoiar Gantz. Continuam a faltar quatro para a maioria.

Se Gantz também não conseguir formr governo então qualquer deputado que consiga comandar 61 pessoas a formar governo será indicado pelo Presidente para tal. Se isso não acontecer Israel pode ter de voltar às urnas pela terceira vez num ano.

Gantz tem 28 dias desde o dia da sua nomeação para conseguir formar uma maioria.