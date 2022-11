Jan Kuciak era jornalista e foi assassinado. O crime abalou a Eslováquia

Há títulos que não se desejam. Jan Kuciak foi o primeiro jornalista assassinado na história da Eslováquia. Morreu com dois tiros no peito, alvejado por um profissional no sotão da casa que dividia com a noiva, morta também, mas na cozinha, com um tiro na cabeça. Tinha 27 anos e passou os seus últimos anos a investigar o suposto desvio de fundos da União Europeia destinados ao leste do país, bem como a chegada à mesma zona de empresários italianos ligados à máfia. Perdeu a vida por causa disso - há uma investigação para o sustentar -, esperando-se agora que a justiça puna os culpados.

O caso impressionou desde o primeiro dia. O duplo crime ocorrido a 21 de fevereiro de 2018 em Velká Maca, nos arredores da capital Bratislava, fez estremecer a Eslováquia, surpreendida com a frieza do método, desconfiada com a sua motivação, farta dos ecos de corrupção e empenhada em fazer justiça. Milhares saíram às ruas para exigir a demissão do Governo, até que o primeiro-ministro, Robert Fico, renunciou finalmente, pouco depois de também o ministro do Interior ter anunciado a sua saída de cena.

Quatro pessoas foram agora formalmente acusadas pelo Ministério Público neste processo. Entre elas, o empresário Marian Kocner, alegado mandante do crime, um ex-polícia, Tomas Szabo, e um primo, Miroslav Marcek, que as autoridades acreditam terem sido os autores materiais, e a amante do empresário, Alena Zsuzsova, que terá desempenhado o papel de intermediária entre Kocner e os alegados assassinos.

A investigação refere que foram pagos 70 mil euros pelos homicídios e as notícias sobre o processo adiantam que um quinto suspeito detido preventivamente, identificado como Zoltan Andrusko, escapou à acusação – pelo menos para já - por ter decidido colaborar, a troco de uma redução da pena.

Foi um caminho difícil até se chegar às acusações, um caminho marcado por outras demissões, como a de Tibor Gaspar, chefe da polícia eslovaca. Inepto, na mais leve suspeita de uns, ou conivente, propositadamente travando a investigação para a impedir de avançar, na frontal opinião de outros, Gaspar acabou por se afastar graças à pressão popular, enquanto crescia o número de dedos acusadores apontados para Marian Kocner.

A má fama do empresário precedia o crime, por ser conhecido tanto por fazer negócios com os membros do Governo, como pela evasão aos impostos, na ordem dos milhões de euros. Com a reputação extra de pagar avultados subornos aos oficiais da polícia para garantir o acesso à informação e escapar a eventuais fiscalizações.

Kuciak deixou pesquisas importantes

Ao mergulhar nas ligações entre políticos, a mafia italiana e o crime organizado, a pesquisa de Jan Kuciak tornou-o literalmente um alvo a abater. Não teve tempo de escrever sobre tudo o que descobriu, mas deixou material suficiente para fazer manchetes, nomeadamente a história sobre a mafia italiana lavar dinheiro através dos subsídios europeus.

Ao “El País”, Peter Bardy, o diretor do meio digital para o qual trabalhava, o Aktuality.sk, recordou Kuciak, “não como um Capitão América”, mas como um personagem mais ao estilo do urso Zé Colmeia, “sempre amável e sorridente com os companheiros”.

Alguns recordam-no como uma pessoa rara, capaz de passar dias em frente ao computador a analisar documentos, sem tirar os auriculares, onde gostava de ouvir Mozart e Beethoven. Não descansava enquanto não apurava nos dados as respostas que perseguia.

Para lá do jornalista, ficou interrompida a história pessoal do jovem que se preparava para se casar e que fora um aluno de exceção durante todo o percurso escolar (exceção feita à disciplina de inglês, como recordou o pai depois da sua morte).

Curioso, o filho mais velho de Jozef e Jana Kuciak sempre foi de fazer muitas perguntas. Quando as direcionou para o universo mais sujo da política, houve deputados do partido do poder que não disfarçaram o nervosismo, defendendo que levantar a suspeita de que as autoridades do país mantinham relações com o crime organizado era uma ofensa para todos os eslovacos.

Mas foram as pesquisas de Kuciak que abriram porta a descobertas de ligações muito pouco claras, como o facto de o chefe do Governo à altura da sua morte viver num condomínio de apartamentos propriedade de Ladislav Basternak – o mesmo que ameaçou o jovem jornalista por ter encontrado telhados de vidro na sua família e que o mandou seguir, assim como a outros quatro repórteres que escreveram sobre os seus negócios.

O caso ameaça ainda ter mais repercussões políticas. Depois de Robert Fico ter renunciado, a coligação que suportava o seu Governo, e que reúne três partidos, sobreviveu, liderada pelo sucessor Peter Pellegrini. Pode não voltar a acontecer nas eleições gerais de fevereiro, já que as sondagens mostram um deslize no apoio ao SMER, a força no poder, enquanto políticos de outros partidos procuram reduzir os seus laços ao empresário acusado de ordenar o crime.