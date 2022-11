Evo Morales enfrentará inédita segunda volta na Bolívia e perde controlo do Parlamento

Se Evo Morales tinha mais hipóteses de ganhar logo na primeira volta, numa segunda, a tendência de vitória inverteu-se. É o seu adversário, Carlos Mesa, quem tem agora mais chances de vencer porque toda a oposição tende a unir-se contra um quarto mandato para o atual Presidente.

"Evo Morales não podia considerar a possibilidade de uma segunda volta porque sabia que, se não ganhasse na primeira, praticamente não teria chances na segunda. Toda a oposição vai-se unir como aconteceu no referendo de 2016 que rejeitou esta mesma reeleição", indica ao Expresso o analista político boliviano, Raúl Peñaranda.

Pela primeira vez em 14 anos de governo, Evo Morales não ganhou com ampla margem. Na primeira eleição em 2005, obteve 53% dos votos. Na segunda, 64%. Em 2014, 61%. Agora, ficou com 45%, evidenciando o desgaste na sua popularidade. Pela primeira vez, vai enfrentar uma segunda volta.

O Presidente com mais tempo de poder na Bolívia e aquele que há mais tempo está no poder na América Latina, encontra-se pela primeira vez perante a ameaça concreta de não ser reeleito por mais cinco anos.

"Até agora o que se sente é que uma grande parte da população não quer que o autoritarismo se transforme em ditadura e não quer mais corrupção", aponta ao Expresso o analista Carlos Toranzo.

Resultado parcial

O Tribunal Supremo Eleitoral difundiu a apuração de 83,7% dos votos. Evo Morales obteve 45,7% enquanto Carlos Mesa ficou com 37,8%.

Para ganhar na primeira volta, Evo Morales deveria superar os 50% dos votos ou ter mais de 40%, mas com uma diferença de, pelo menos, dez pontos de vantagem sobre Carlos Mesa. Essa diferença ficou em 7,9%.

O Tribunal Eleitoral não difundiu os resultados da zona rural, onde o voto em Evo Morales têm mais peso. E para surpresa geral, interrompeu a divulgação, gerando suspeitas de fraude.

Vigília contra fraude

A Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu uma explicação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"É fundamental que o TSE explique por que a transmissão de resultados preliminares foi interrompida", cobrou a OEA em nota.

Há, neste momento, 235 observadores internacionais na Bolívia, dos quais 92 são da OEA. A quantidade de observadores está relacionada com a suspeita de fraude que rondou a eleição à medida que as sondagens indicavam que a disputa seria a mais acirrada dos últimos 14 anos.

O candidato Carlos Mesa alertou a população sobre o risco de uma manipulação e pediu uma vigília para cuidar das urnas.

"O que está a acontecer é grave. Não podemos aceitar que tentem manipular um resultado. Quero alertar todos para fazerem vigílias em todo o país até que a contagem se reinicie", pediu Mesa.

A oposição sempre acusou o Tribunal Superior Eleitoral de ser controlado pelo "Movimento Ao Socialismo", o partido de Evo Morales.

Alianças contra Evo

O opositor Carlos Mesa festejou o segundo turno como se fosse uma vitória definitiva nas eleições. Mesa convocou toda a oposição a unir-se para derrotar Evo Morales.

"Conseguimos um triunfo inquestionável que nos permite dizer que estamos na segunda volta", comemorou. "Abrimos o espaço aos eleitores que escolheram outros caminhos diferentes. O nosso convite é a construir mais união para estarmos seguros de ter a maioria dos bolivianos", anunciou.

Carlos Mesa governou interinamente a Bolívia entre 2003 e 2005 no meio do caos social depois da renúncia do ex-Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de quem era vice.

O candidato que ficou em quarto lugar com 4,4% dos votos, o senador de direita Óscar Ortiz, anunciou imediatamente o seu apoio a Carlos Mesa.

O candidato que ficou em terceiro lugar com 8,7%, o pastor evangélico nascido na Coreia do Sul, Chi Hyun Chung, conhecido como o "Bolsonaro boliviano", disse que apoia Carlos Mesa, mas sob condições como o abandono da bandeira pelas questões de género.

Já Evo Morales não festejou. E mesmo diante do resultado que, segundo analistas, é irreversível, o Presidente pediu que esperassem o apuramento de votos na zona rural, postura que ajudou a gerar suspeitas.

"Confiamos no voto do campo. As áreas rurais vão garantir este processo e vão dar os 50% dos votos", afirmou.

A força de Evo Morales baseia-se no crescimento económico de 4,9% em média durante 14 anos, num salário mínimo que partiu de 54 para 305 dólares e numa redução da pobreza pela metade de 60% para 34%, mesmo que, para isso, fosse necessário reduzir as reservas do Banco Central pela metade, ter défice fiscal de 8% e aumentar a dívida externa de 28% para 54% do PIB.

Perda de hegemonia

Também sobre a composição do Congresso, os dados são provisórios. Mas os resultados apontam para um equilíbrio.

Na Câmara, dos 130 deputados, o Movimento ao Socialismo de Evo Morales terá conseguido 62 vagas. A coligação de Centro de Carlos Mesa, Comunidade Cidadã, 56. Porém, juntas, as forças opositoras terão conseguido 68 deputados.

No Senado, um equilíbrio total. O partido de Evo Morales terá conquistado 18 senadores enquanto o de Carlos Mesa, 17. A oposição unida iguala 18.

Essa nova composição representa uma dura derrota para Evo Morales, que tinha 2/3 do Congresso e aprovava absolutamente todas as leis que bem quisesse, governando com hegemonia. Isso acaba de mudar na Bolívia.