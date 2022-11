Brexit. Presidente da Câmara dos Comuns pode bloquear nova tentativa de votação de acordo de Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, poderá esta segunda-feira ter de enfrentar o speaker da Câmara dos Comuns, John Bercow, no apelo à chamada “votação significativa” do seu acordo para o Brexit. É possível que Bercow bloqueie a ação do Governo e delibere que a votação não pode ser repetida tão cedo após a reunião extraordinária de sábado, noticia a Sky News.

Na semana passada, o speaker disse aos deputados que o “objetivo aparente” da votação desta segunda-feira é “invalidar ou evitar” o efeito da emenda do ex-conservador Oliver Letwin. A emenda do parlamentar, agora independente, significa que os deputados deverão reter a aprovação do acordo de Johnson a menos ou até que o primeiro-ministro aprove toda a legislação necessária para o implementar. Na prática, a emenda visa impedir um Brexit sem acordo.

Os ministros insistem que têm o apoio necessário para fazer passar o acordo nos Comuns mas o Partido Conservador não dispõe de maioria, contando com 288 dos assentos e precisando de 320 votos.

Labour tentará travar votação

O Partido Trabalhista já advertiu que tentará travar a votação, apresentando emendas para um segundo referendo ao Brexit e uma união aduaneira com a União Europeia (UE). O ministro sombra para a saída do Reino Unido da UE, Keir Starmer, também indicou que a oposição poderia apoiar o acordo de saída se este fosse apresentado aos eleitores numa consulta nacional juntamente com a opção de permanecer no bloco comunitário.

Entretanto, os restantes 27 Estados-membros estarão a discutir se devem conceder ao Reino Unido um “adiamento flexível” do prazo do Brexit, permitindo que o país saia quando estiver aprovado um acordo. O primeiro-ministro continua a insistir que o Reino Unido deixará a UE a 31 de outubro mas, a apenas dez dias do prazo atual, esse cenário poderá estar comprometido.

Os opositores acusam Johnson de ter negociado um acordo de fraca qualidade que deixará o Reino Unido pós-Brexit vulnerável a acordos comerciais predatórios com outros países, incluindo os EUA. O antigo ministro conservador das Finanças Philip Hammond disse no sábado: “Antes de decidir se devo ou não saltar para o autocarro do primeiro-ministro, gostaria apenas de ser mais esclarecido quanto ao destino.”

“Um fedelho mimado”

Johnson viu-se então forçado a adiar os seus planos para uma “votação significativa” após a aprovação da emenda de Oliver Letwin.

Em resultado disso, o primeiro-ministro teve de escrever ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a pedir uma extensão de três meses para o período de negociação do Brexit, até 31 de janeiro de 2020. Depois de cumprir esta obrigação legal, Johnson enviou uma segunda carta avisando que um novo atraso da saída seria “profundamente corrosiva” tanto para o Reino Unido como para a UE.

À luz da Lei Benn (apelido do deputado trabalhista que foi seu primeiro subscritor), o primeiro-ministro estava obrigado a pedir um novo adiamento da saída se chegasse da cimeira europeia com um acordo, como aconteceu, e o Parlamento não o aprovasse e não aceitasse um Brexit sem acordo.

Em declarações à Sky News, o ministro sombra das Finanças, o trabalhista John McDonnell, acusou este domingo o primeiro-ministro de “se comportar como um fedelho mimado”.