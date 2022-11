Evo Morales em risco pela primeira vez

A Bolívia terá amanhã as eleições mais disputadas desde a década de 50. Pela primeira vez em 14 anos, o Presidente esquerdista Evo Morales pode perder, o que significaria o fim do Governo há mais tempo em funções na América Latina.

Se conseguir um controverso quarto mandato, Morales enfrentará o esgotamento de um modelo económico, há quatro anos em declínio. Do outro lado, o jornalista e escritor de centro-direita Carlos Mesa, que foi vice-presidente entre 2003 e 2005, pretende liderar uma reviravolta democrática, regressando ao poder depois do breve período em que governou uma Bolívia em convulsão, após a renúncia do ex-Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

