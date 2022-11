Equador. Governo só venceu a primeira batalha

O Equador é como os seus vulcões, quase sempre sereno e tranquilo. Mas quando os indígenas, consciência moral da sociedade, se levantam e se dispõem a tomar a capital, o país entra em erupção. Oito presidentes durante uma única década convulsa, entre finais do século passado e a primeira década deste, assim o atestam.

O acordo alcançado in extremis entre Lenín Moreno e os dirigentes indígenas acabou, de forma quase instantânea, com o jugo que ameaçava asfixiar o Equador e derrubar o próprio chefe de Estado. O caos, a repressão e a paralisia que o subjugaram durante 11 dias desapareceram de imediato, como que por um ato de magia.

