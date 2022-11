Distúrbios em Barcelona causam danos materiais no valor de €2,5 milhões

A autarquia de Barcelona estima que os danos materiais causados em edifícios públicos, sinalização e contentores de lixo na sequência dos protestos desta semana ascendam já aos 2,5 milhões de euros.

Nas contas da câmara municipal estão excluídos os prejuízos provocados pelos manifestantes no último sábado, que embora tenha sido mais calmo, registou também episódios de violência no centro da cidade, refere o jornal “La Vanguardia”.

Em conferência de imprensa, a autarca de Barcelona, Ada Colau, afirmou que os funcionários municipais têm procedido à limpeza das ruas diariamente, após os distúrbios, e que a autarquia irá avaliar o montante total dos prejuízos para definir prioridades e elaborar um plano de ação.

Ada Colau apelou também ao “diálogo político” entre o presidente do governo catalão e o chefe do Governo espanhol, depois de Quim Torra ter instado ontem Pedro Sánchez a agendar negociações. “É urgente. Como autarca, peço a Sánchez e Torras que se sentem e que dialoguem de forma responsável. Que o façam em privado e não através das redes sociais. Precisamos de trabalhar numa solução a curto prazo”, defendeu a autarca de Barcelona, chamando os dois governantes a assumirem responsabilidade.

A autarca criticou ainda o “uso excessivo da força” por parte das autoridades e lamentou a existência de sete feridos graves. Garantiu também disponibilidade para participar em reuniões com todas as entidades de forma a resolver o conflito político na região.

“Farei o que estiver ao meu alcance para promover o diálogo. Faço um apelo ao diálogo político e ao fim da violência verbal, física e de todo o tipo”, reforçou.

Por último, Ada Colau teceu duras críticas ao líder do Ciudadanos, Albert Rivera, que marcou esta manhã presença numa manifestação na Praça de Sant Jaume, em Barcelona, por ter comparado a situação na cidade com terrorismo ou guerra, condenando o “discurso alarmista”.

Já o conselheiro do Interior do governo catalão, Miguel Buch, sublinhou a diminuição da violência na última noite em Barcelona, que atribuiu ao “esforço do cordão de independentistas pacíficos” para travar os confrontos, mas lamentou o aumento das pilhagens.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas e 66 foram detidos este sábado, naquela que foi a noite mais calma desde o início dos protestos contra a condenação por parte do Supremo Tribunal de nove líderes catalães.