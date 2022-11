Barcelona. Pelo menos 14 feridos e 66 detidos este sábado em noite mais calma

Um cordão de voluntários pacifistas que separou os manifestantes das forças policiais permitiu travar os confrontos este sábado em Barcelona. Ainda assim, registaram-se alguns episódios de violência no centro da capital catalã como o lançamento de pedras e garrafas contra os agentes policiais e vários contentores incendiados.

No sexto dia consecutivo de protestos, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, incluindo 10 agentes dos Mossos d'Esquadra, e 66 foram detidas, de acordo com o último balanço das autoridades.

Catorze pessoas necessitaram de assistência dos serviços de emergência médica, 11 em Barcelona e três em Girona, mas todas tiveram alta. Entretanto, um dos mais de 280 agentes da polícia que ficaram feridos durante os protestos continua em estado grave devido a um traumatismo craniano.

Em comunicado, o Sindicato Unificado da Policía (SUP) e a União Federal de Policía (UFP) denunciam a falta de material para travar os distúrbios nas ruas e pedem uma reunião com caráter de urgência ao ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Estamos abandonados à sorte, sem o equipamento necessário. Exigimos, por isso, uma reunião urgente com o ministro Marlaska”, pode ler-se no comunicado.

Entretanto, três indivíduos foram detidos em Barcelona devido a pilhagens no centro da cidade, anunciou esta manhã a polícia catalã.

Madrid também foi palco de protestos no sábado contra a sentença do Supremo Tribunal relativa a nove líderes catalães. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas na sequência de confrontos e cargas policiais quando tentavam cortar a circulação na Gran Vía.

Para este domingo estão agendados novos protestos no centro de Barcelona. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez ,vai reunir-se durante a manhã com o vice-presidente e o ministro do Interior para discutir a situação na Catalunha.

Também a autarca de Barcelona, Ada Colau, vai liderar durante a manhã uma reunião do gabinete de crise. Está previsto que dê depois uma conferência de imprensa.

Desde segunda-feira que milhares de independentistas protestam nas ruas da Catalunha na sequência da sentença do Supremo Tribunal espanhol que ditou penas até 13 anos a nove líderes catalães.