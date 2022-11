Tusk espera carta de Londres, mas ela pode vir de mais perto

O presidente da Comissão Europeia está à espera de uma carta a pedir novo adiamento do Brexit. Donald Tusk escreveu isso mesmo na rede social Twitter, depois de ter falado ao telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido.

A Sky News cita fonte do Governo britânico, segundo a qual Boris Johnson terá confirmado a Tusk que a carta seguirá este sábado. O polaco ter-lhe-á respondido que consultará os dirigentes dos países da UE e que isso poderá levar alguns dias, noticia este canal de televisão.

Johnson afirmou esta manhã, na Câmara dos Comuns, que não irá negociar nova extensão do prazo, atualmente fixado em 31 de outubro. Mas está obrigado a pedi-lo, pois não terá o acordo de saída aprovado hoje às 23 horas. Assim, e ao abrigo de uma lei adotada em setembro, conhecida como Lei Benn, terá de pedir tempo a Bruxelas.

O motivo é uma emenda proposta e aprovada este sábado (por 322 contra 306 votos) por iniciativa do deputado Oliver Letwin. Esta condiciona a aprovação do acordo à sua regulamentação em lei. Ora, é claro que não haveria tempo para fazê-lo até às 23h de 19 de outubro, pelo que se aplica a Lei Benn.

O governante conservador reafirmou estes propósitos numa carta aos deputados do seu partido.“Direi à UE o mesmo que disse à opinião pública britânica nos meus 88 dias enquanto primeiro-ministro: mais adiamentos não são solução”.

O jornal “The Daily Telegraph” cita fontes que indicam que não será Johnson, antes a representação do Reino Unido junto da UE, a endereçar o pedido às instituições comunitárias. É o que afirma o advogado David Anderson, membro da Câmara dos Lordes, que falou com membros ou funcionários do Governo. A seu ver, isso não fará qualquer diferença para os 27.

O adiamento só acontece se todos os Estados-membros da UE o aceitarem. Já houve indicação das instituições comunitárias de que será esse o caso. Bruxelas não quererá ficar com o ónus de um Brexit sem acordo.

A missiva de Johnson indica que o Executivo levará à Câmara dos Comuns, segunda-feira, a legislação necessária para aplicar o acordo e permitir a saída a 31 de outubro.