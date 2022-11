Trump decide realizar cimeira do G7 num dos seus próprios resorts de golfe

É o que os americanos chamam 'double-down', e já se tornou habitual em Trump. Quando ele se encontra sob ataque por qualquer coisa que disse ou fez – neste caso, o processo de impeachment por ele ter tentado conseguir que o Presidente da Ucrânia investigasse um rival político, bem como a retirada das tropas americanas no norte da Síria, que reacendeu a guerra na zona – faz outra coisa que é igualmente escandalosa ou ainda mais, pelos padrões normais de comportamento dos responsáveis políticos.

A última decisão polémica de Trump é a de utilizar uma das suas propriedades na Flórida, o Trump National Doral Resort, perto de Miami, para acolher a cimeira do G7 em junho do próximo ano, quando for a vez de os EUA serem anfitriões. O chefe de gabinete do Presidente, Mick Mulvaney, confirmou que o evento acontecerá mesmo lá, garantindo que será "vastamente mais barato" do que em quaisquer outros locais".

Instado pela imprensa a tornar públicos os documentos que revelam o processo que levou à seleção de Doral, Mulvaney recusou. Confirmou apenas que tinha sido Trump a acrescentar o seu resort à lista de locais possíveis. Enunciou alegadas vantagens da escolha, incluindo a proximidade do aeroporto, e garantiu que o Presidente não ia lucrar nada.

O líder do comité judiciário da Câmara dos Representantes, Jerry Nadler, notou que a escolha implica despesas de governos estrangeiros e do próprio governo americano em benefício direto do titular da Presidência, o que viola cláusulas da Constituição, e anunciou a intenção de requerer a documentação relevante.

Entretanto, um antigo diretor do gabinete de ética da Casa Branca disse que havia um conflito de interesses, e que "se fosse qualquer empregado federal que não o Presidente dos Estados Unidos" seria claramente crime. "Ele está isento da lei criminal sobre conflitos de interesses, mas isso não foi concebido como um benefício de um alto cargo, e espera-se que ele atue como se estivesse coberto por essa lei".

Também houve comentadores televisivos que sugeriram que o comportamento aparentemente irracional de Trump poderá ser uma estratégia deliberada. Como se multiplicação de comportamentos reprováveis fosse uma forma de, na prática, atingir a impunidade. Cada vez que surge um novo, é só mais um...