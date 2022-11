Santiago do Chile: manifestantes queimaram ou danificaram 41 estações de Metro e 16 autocarros

Mais de 40 das 140 estações de Metro de Santiago do Chile e 16 autocarros foram queimados ou danificados nas manifestações de protesto realizadas na noite desta sexta-feira por causa do aumento dos preços dos bilhetes de 800 para 830 pesos (de 1,01 para 1,04 euros) nas horas de ponta. E uma parte do edifício de 20 andares da sede da empresa de eletricidade ENEL também ardeu.

O primeiro balanço oficial foi feito este sábado pelo general do Exército Javier Iturriaga del Campo, chefe da Defesa Nacional, que o Presidente chileno Sebastián Piñera encarregou de dar cumprimento ao estado de emergência decretado para a área metropolitana da capital, que tem um população de sete milhões de habitantes.

Por outro lado, foram presos 308 manifestantes e ficaram feridos 167. O estado de emergência estabelece restrições na liberdade de circulação e de reunião durante 15 dias. Javier Iturriaga afirmou aos media locais que, depois de terminarem os protestos nas ruas da capital, com a intervenção do Exército, "há ainda muitas tarefas por fazer e temos de conseguir que na segunda-feira toda a gente possa voltar ao trabalho e fazer a sua vida normal".

Há neste momento 500 militares a patrulhar os 16 eixos rodoviários principais da cidade e o Presidente Piñera disse este sábado, numa conferência de imprensa no Palácio de La Moneda, que "o objetivo do declarar o estado de dmergência é muito simples, mas muito profundo: assegurar a ordem pública e a tranquilidade dos habitantes da cidade de Santiago, proteger os bens públicos e privados e, sobretudo, garantir os direitos de todos e de cada um dos nossos compatriotas".

Com a alta dos preços do petróleo e do dólar, bem como o impacto dos custos da modernização do sistema de transportes públicos de Santiago, o aumento de 3,75% do preço dos bilhetes agora anunciado é o maior desde 2010. O Metro de Santiago do Chile é considerado um dos mais modernos da América Latina.