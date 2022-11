Presidente do governo catalão quer “fixar já dia e hora” para negociações com Madrid

Depois de uma semana de protestos e violência nas ruas – que só ontem causaram 182 feridos –, o presidente do governo catalão, Quim Torra, reiterou este sábado o apelo à “resolução urgente” do conflito na região.

“Instamos o presidente do Governo espanhol que fixe hoje mesmo o dia e a hora para as negociações. É a sua obrigação. Isso é mais urgente do que nunca”, afirmou Quim Torra em conferência de imprensa conjunta com o vice-presidente após uma reunião do Gabinete de crise da Generalitat.

O vice-presidente do governo catalão, Pere Aragonès, voltou por sua vez a condenar os distúrbios nas ruas e pediu que as autoridades atuem com “proporcionalidade”. Para inverter este cenário, defendeu o número dois da Generalitat, é vital avançar já com as negociações com o executivo de Pedro Sánchez.

“Estamos perante uma situação gravíssima, primeiro pelos 100 anos de prisão a que foram condenados no total os nove líderes catalães, numa sentença que retira direitos e liberdades, e depois pelo cenário de violência nas ruas. É urgente uma solução”, sustentou Pere Aragonès.

Após a reunião desta manhã, a presidência do Governo catalão afirmou em comunicado que é necessário fazer um “apelo à mobilização pacífica e cívica e o isolamento das pessoas com atitude violenta.”

Também a ministra de Barcelona, Ada Colau, voltou a apelar à calma depois do aumento da violência na sexta-feira. “Isto não pode continuar assim. A nossa cidade não merece isto. Barcelona é um espaço de convivência entre todos. Todos os cidadãos têm que cuidar dela”, sublinhou Ada Colau.

Entretanto, o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, reuniu-se esta manhã em Barcelona com o conselheiro do Interior do governo catalão, Miquel Buch. O governante visitou depois os agentes dos Mossos d'Esquadra e da Polícia Nacional que ficaram feridos desde o início dos protestos.

Uma nova manifestação foi convocada para esta tarde na Praça Urquinaona, no coração de Barcelona, pelas 18 horas (17h em Lisboa).