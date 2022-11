Moçambique. Crónica de uma fraude anunciada

As sextas eleições gerais em Moçambique, a 15 de outubro, tinham vencedor antecipado: a Frelimo. O partido governante controla a administração eleitoral, a polícia, o setor privado e toda a máquina estatal. A Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) já tinham registado 300 mil eleitores fantasmas em Gaza para favorecer a Frelimo. Conseguiram, ainda, selecionar fiéis para cargos de decisão nas mesas de voto.

Alguns receberam dinheiro da Frelimo, com uma recomendação: “Fazer bom trabalho”. O Expresso testemunhou, por volta das 21 horas de sábado, 13 de outubro, na cidade de Chókwè, presidentes, vice-presidentes e secretários de mesas de voto a receber 1500 meticais (21 euros) da Frelimo. Eram centenas, sob proteção policial, e retiraram-se ao aperceberem-se da presença de jornalistas.

