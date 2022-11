Catalunha. Primeiras cargas da polícia para afastar os manifestantes do Tribunal Superior de Justiça em Barcelona

Já começaram as primeiras cargas policiais para dispersar a manifestação concentrada em frente da sede do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, em Barcelona. Há cerca de duas horas, os Mossos d'Esquadra (polícia regional da Catalunha) tinham avisado que estava iminente uma intervenção da polícia de choque. Os 6000 manifestantes estavam separados das forças policiais por um cordão de voluntários independentistas, que se formou para apaziguar o ambiente de tensão que se vivia desde o fim da tarde no local, tentando evitar um confronto aberto.

Três tribunais de Barcelona decretaram prisão preventiva sem fiança para seis dos detidos nos incidentes desta sexta-feira na cidade. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que os detidos foram acusados de vários delitos, entre eles de desordem e atentado. Os juízes decretaram prisão para seis dos detidos e outros seis saíram em liberdade condicional com medidas cautelares.

Confrontos na Gran Vía, em Madrid

A Polícia Nacional espanhola fez também neste sábado uma carga contra centenas de manifestantes em Madrid, depois de estes terem cortado a Gran Via, no centro histórico da cidade, na sequência de uma marcha de 4000 pessoas que pediram "amnistia para todos os presos políticos". As primeiras cargas aconteceram por volta das 19h30.

Os movimentos de protesto em Espanha começaram na segunda-feira, depois de ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência, em outubro de 2017. Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão, por delitos de sedição e peculato.

Depois do anúncio da sentença, os independentistas fizeram cortes de estradas e de vias de caminho de ferro um pouco por toda a Catalunha. Na Gran Via, em Madrid, os manifestantes pegaram em mobiliário de uma esplanada e atiraram contra os polícias, e um deles ficou ferido, segundo a agência noticiosa espanhola EFE. A polícia cortou a Gran Via com cerca de três dezenas de carros.

A carga policial deu-se depois de ter terminado a marcha que, segundo fontes oficiais, decorreu sem incidentes desde a Atocha até à Porta do Sol, acompanhada por fortes medidas de segurança. A marcha foi organizada por mais de uma vintena de grupos de esquerda. Dos confrontos resultaram 26 feridos, 11 dos quais agentes da autoridade.

Também uma centena de jovens concentrou-se neste sábado na confluência das ruas Goya e Alcalá após uma convocatória de "jovens patriotas" sob o lema "Catalunha é Espanha", que a Polícia Nacional impediu de se dirigirem para onde estava a manifestação pró-amnistia, para evitar confrontos.

Marcha sem incidentes no País Basco

Por outro lado, decorreu neste sábado sem incidentes uma manifestação em San Sebastian, no País Basco, que juntou milhares de pessoas num protesto contra a condenação "injusta, desproporcionada e ineficaz" dos líderes independentistas catalães pelo Supremo Tribunal de Madrid "para solucionar o problema político de fundo na Catalunha", isto é, o desejo de realizar um referendo pela independência.

Dirigentes do Partido Nacionalista Basco (PNV), do EH Bildu e do Elkarrekin Podemos participaram na manifestação, que terminou com uma petição ao Estado espanhol para que permita o direito de decisão sobre o seu futuro à Catalunha, ao País Basco e à Galiza.