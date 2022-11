Aos 81 anos, aceitou conduzir traficante porque queria ter com quem falar

Um homem de 81 anos que aceitou transportar no seu carro um traficante de drogas porque queria ter com quem conversar foi condenado a nove meses de cadeia num tribunal britânico.

Ian Hemmens, que antes de se reformar tinha um emprego normal como motorista, acabou por ver-se a responder em tribunal depois de o traficante, Mahamud Sami, ter esfaqueado outro homem durante uma discussão sobre drogas em Bognor Regis (West Sussex), no passado mês de março. Sami fugiu do local no Citroen C3 conduzido por Hemmens.

"O senhor ajudou um criminoso ao conduzi-lo para fora da cena quando sabia que ele devia ter estado envolvido numa agressão séria", disse o juiz no tribunal de Portsmouth. "O senhor viu sangue nele e, sem dúvida, sabia que ele se tinha envolvido em tráfico de drogas. Mas o seu envolvimento não se limitou a esta única viagem. O senhor fez várias viagens nesse dia e na noite anterior. Devia ter consciência de que foi escolhido como motorista porque a sua idade e aspeto provavelmente não chamariam a atenção".

Sami fugiu do país e encontra-se em parte incerta. Um cúmplice dele no esfaqueamento, Akeem Adebayo, foi condenado a nove anos de cadeia. Ambos são jovens na casa dos vinte. O advogado de Hemmens explicou que o seu cliente tinha dado boleia aos dois jovens no seu Citroen C3 por estar aborrecido e querer alguém com quem falar.

"É invulgar encontrar um homem com o passado do sr. Hemmens no tribunal, com esta idade e num assunto desta natureza, é de facto muito estranho", disse o advogado. "Ele admite que gosta de falar com pessoas e foi por isso que isto aconteceu".

A vítima da agressão violenta foi um lituano chamado Dimitrijs Semelis. Perseguido à luz do dia e à vista de famílias com crianças, viu-se agarrado por Adebayo enquanto Sami o esfaqueava cinco vezes. Foi atingido num pulmão e só sobreviveu por ter sido assistido imediatamente.