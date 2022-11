Catalunha: nas ruas de uma Barcelona à beira do abismo

Na madrugada desta sexta-feira, os gritos enfurecidos de milhares de jovens independentistas catalães acampados no Paseo de Gracia, em pleno centro de Barcelona, já esmoreciam quando alguém disse: “Vamos, que vêm aí os fascistas”. A multidão começou a mover-se em uníssono, como um rebanho de ovelhas, para uma das artérias paralelas. Ao fundo apareceu um rapaz sozinho, como se andasse perdido. Era alto e bem constituído. Não teria mais de 25 anos. De repente, surgiu do nada uma matilha de rapazolas, armados com barras de ferro, facas, paus, pedras e bandeiras fascistas, dispostos a acabar com ele. Começaram a golpeá-lo como numa tourada popular. Um dos agressores acertava-lhe com um pau enquanto outro lhe pontapeava a cabeça. Seis, sete e até oito jovens lançaram-se sobre aquele moço que pedia piedade com as mãos enquanto tentava fugir. Um rapaz de cabelo curto travou-lhe o passo e forçou-o a retroceder de novo para meio do grupo selvagem. Seguidamente escapuliram-se para a escuridão da noite. O rapaz ficou ferido no chão. O sangue cobria-lhe o rosto e encharcava-lhe a camisola vermelha. A cara dele, destroçada.

