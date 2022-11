Trump defende Giuliani. Ex-mayor de Nova Iorque está a ser investigado

Um dia depois do jornal "The New York Times" ter avançado que Rudolph W. Giuliani, advogado pessoal de Trump, está a ser investifgado pela Justiça, o presidente pronunciou-se sobre o caso. "Giuliani pode ​​parecer ser um pouco duro, mas ele também é um ótimo tipo e um advogado maravilhoso", escreveu Donald Trump no Twitter.

É uma espécie de defesa ao antigo mayor da cidade de Nova Iorque, apesar de Trump não revelar se Giuliani ainda é o seu advogado pessoal.

Giuliani está a ser investigado por procuradores federais de Manhattan por ter violado as leis do lobby com a Ucrânia, ao pressionar aquele país a investigar Joe Biden, o democrata que deverá a concorrer contra Trump nas presidenciais de 2020.

A ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch, acusou na comissão do Congresso que está avaliar o processo de destituição de Trump, que o Presidente forçou a sua saída. A atitude de Donald Trump, justificada por falta de confiança política, aconteceu quando Rudolph Giuliani, enquanto advogado pessoal de Donald Trump, terá começado a pressionar as autoridades ucranianas para investigarem a atividade do filho de Joe Biden, que colabora com uma empresa daquele país que está a ser investigada pela justiça.

E é sobre esta pressão e as declarações de Yovanovitch que se centra a investigação americana contra Giuliani. Esta quinta-feira dois homens próximos do advogado foram detidos e acusados de violarem a lei do financiamento de campanha.