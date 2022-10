O homem que sabe tudo sobre espiões

Professor emérito de História Moderna e Contemporânea na Universidade de Cambridge, Christopher Andrew, de 78 anos, é o decano dos cronistas de espionagem. Ao longo de uma carreira de meio século, Andrew publicou vários clássicos da história da espionagem mundial, incluindo ensaios sobre a CIA, o KGB ou a história oficial do MI5, a agência de contraespionagem britânica. O seu livro mais recente, “The Secret World: a History of Intelligence”, é um tratado de 948 páginas (ou dois volumes, na edição portuguesa) que percorre de forma surpreendentemente divertida a história milenar da espionagem e dos serviços secretos — dos espiões de Moisés até Putin e o WikiLeaks. Alto, discreto e com imenso sentido de humor, Christopher Andrew conversou durante quase duas horas com o Expresso na sua casa no centro de Cambridge.

A sua história da espionagem recua bem longe, até aos tempos da Bíblia.

Eu costumo dizer que o Antigo Testamento tem mais referências a espionagem do que qualquer livro recente sobre a história da Grã-Bretanha. Comecei pelo princípio. E a primeira grande figura da literatura mundial a falar sobre a importância de um bom serviço de informações foi Deus. Ele ordenou a Moisés que mandasse alguém espiar as terras de Canaã.

