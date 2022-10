Moçambique. Alta tensão na campanha eleitoral

A duas semanas de eleições, o ambiente é tenso em Moçambique. Estão reunidas as condições que levaram o país a voltar ao conflito armado pós-eleitoral em 2014, nomeadamente intolerância política, suspeitas de fraude e alta desconfiança sobre as instituições eleitorais. A estes elementos soma-se a incerteza em relação ao vencedor das eleições de 15 de outubro, dado o fraco perfil dos candidatos e a impopularidade da Frelimo (no poder) devido ao desempenho questionável do Governo no último quinquénio, ensombrado por altos níveis de corrupção que levaram o país à crise económica e financeira.

