Hungria. Bem-vindo o investimento que cumpra a lei

“Estamos sob ataque político da Europa. Não liguem aos media, olhem para os números do nosso desenvolvimento económico. Olhem para os números do investimento externo. Fazemos as políticas certas e reais e não os balões vazios de que falam os media. Estamos dois anos à frente da política europeia da transição energética [na indústria automóvel] e não nos interessa a nacionalidade dos investidores, só queremos que cumpram a lei”.

Assim se dirigiu o ministro húngaro do Comércio e Negócios Estrangeiros às centenas de participantes húngaros e estrangeiros que enchiam a sala principal do Pesti Vigadó, a segunda maior sala de concertos de Budapeste, no arranque da conferência-montra Inspiring Hungary, dedicada ao desempenho económico da Hungria, que a agência pública de promoção do investimento estrangeiro, HIPA, organizou esta terça-feira.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)