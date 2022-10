Guerra dá 3-0 à paz

Na praça principal da capital líbia, iluminada por grandes torres de luz, e que há poucos anos estava ao lado do mar, vê-se de um lado o famoso castelo vermelho que em tempos foi um museu de referência com peças de há 5 mil anos. Há três bancas de pipocas, uma carroça com dois cavalos e um pónei, que andam de um lado para o outro a transportar famílias ou crianças, ao longe duas furgonetas emitem música para fazer saber às crianças que no seu interior há gelados, além de motos de diferentes cilindradas que, esquivando-se aos transeuntes, cruzam a praça não muito concorrida, se tivermos em conta que a cidade tem cerca de dois milhões de habitantes.

Poderia ser o retrato de uma cidade idílica se não estivéssemos em Trípoli. O país vê-se assolado pela terceira guerra em nove anos, além de confrontos entre milícias, cuja frente se encontra a poucos quilómetros.

