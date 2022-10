Angola: o que é feito dos homens do presidente?

Angola vive um clima de depressão económica e social,dois anos depois de José Eduardo dos Santos ter abandonado o poder. Nuvens de incerteza pairam sobre o futuro do país e do homem que durante quase 40 anos foi dono e senhor do país.

Na ressaca dessa incerteza, e depois de o seu sucessor se ter transformado num implacável “carrasco” do seu legado governativo, alguns dos principais membros da sua família — as filhas mais velhas, Isabel dos Santos, Tchizé dos Santos e Marta dos Santos — impuseram-se um exílio no estrangeiro, alternando entre Lisboa, Londres e Barcelona, onde, desde abril último, o antigo presidente se encontra.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).