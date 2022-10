Condenada por homicídio uma polícia que entrou na casa de um vizinho negro e o abateu

Uma agente policial que no ano passado matou a tiro um vizinho no apartamento dele foi condenada por homicídio, num caso que ameaçava tornar-se mais um exemplo de um negro inocente morto às mãos da polícia.

Amber Guyger, de 31 anos, trabalhava na polícia de Dallas. Um dia chegou a casa à noite e entrou, diz ela que por engano, na casa que ficava por cima da sua. Nela morava Botham Jean, um contabilista de 26 anos que estava a ver televisão e a comer gelado. Guyger diz que disparou em sua defesa, admitindo que o fez com intenção de matar.

Como não ficou presa e inicialmente foi acusada de homicídio involuntário, muita gente pensava que a tradicional impunidade policial nesse tipo de assuntos se ia repetir. Mas desta vez não. O júri não só não absolveu Guyger como a condenou pelo crime mais grave, de assassínio.

A sentença, segundo o New York Times, poderá chegar aos 99 anos de cadeia. O presidente de uma organização que luta pela justiça racial, citado pelo jornal, disse que a situação "parece muito diferente de muitos dos outros casos em que os júris olham para as vítimas negras e não valorizam as suas vidas" e que deve servir de aviso a brancos que pensam que podem fazer mal a negros e alegar que foi por medo.

A mãe da vítima saudou o veredito com louvores a Deus, e nos corredores ouviu-se o palavra de ordem "Black Lives Matter" (as vidas negras importam). Conforme o Times sugere, poderá ter sido relevante o facto de em Dallas não só uma larga maioria da população ser negra ou hispânica, como os líderes públicos de topo também o serem quase todos.

O contrário aconteceu noutras cidades onde tem houve mortes do mesmo género mas a maioria da população era branca, ou havia um desfazamento entre os líderes e a maioria da população.