Há vida para lá das minas

Raquel Rio, no Huambo (exclusivo Expresso / Lusa)

A primeira vista, nada distingue a Rua 28 de Maio de qualquer outra do Huambo. Mas esta estrada minada ficou célebre quando, há 20 anos, foi percorrida por uma princesa que, em vez de um vestido, envergava um colete antibalas. Em janeiro de 1997, correu mundo a imagem de Diana de Gales de rosto carregado, entre os sinais de perigo que emergiam do capim alto.

Fernando Maliti trabalha como estivador no antigo Regimento de Abastecimento Militar (RAM) desde 1988 e andava por lá nesse dia. “Só vimos uma senhora branca, muito alta, a passar. Vinha com tropas, mas não sabíamos o nome.” Maliti sabe os riscos que atravessar a rua representava. “Dava medo. Não se podia pisar”, conta, indicando que era pelas traseiras que se acedia ao quartel.

Angola, mergulhada na guerra civil, era um vasto território onde milhares de minas por deflagrar reclamavam vidas e amputavam sonhos. Quase nada resta do trajeto eternizado nos registos fotográficos de Diana, que o seu filho repetiu, sexta-feira, evocando a missão filantrópica da mãe.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)