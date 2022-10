Elizabeth Warren tem um plano para derrotar Trump

O que escapou à Grande Depressão acabou por sucumbir aos anos a fio de seca. Em particular na “bacia do pó”, os estados do coração da América que nos anos 30 do século passado colapsaram como peças de dominó. O golpe de misericórdia foi desferido, no entanto, pela banca que, perante incumprimentos sucessivos dos milhares de agricultores no pagamento dos empréstimos, expulsou-os das suas propriedades, originando um êxodo em direção ao Oeste que ficou para a História. John Steinbeck imortalizou-o no livro “As Vinhas da Ira”, descrevendo a viagem dos Joads, uma família de “okies” (nome dado aos naturais do Oklahoma), por um território embrenhado no caos.

Como não trabalhavam a terra, os Herrings conseguiram sobreviver graças ao salário de Donald, um vendedor de carpetes. A mulher, Pauline, esfalfava-se como dona de casa. Volvida uma década, “eles ainda agarravam tudo o que podiam com unhas e dentes”, lê-se em “A Fighting Chance”, a autobiografia de Elizabeth Warren, um ensaio sobre a “ética do trabalho” e o “espírito de nunca desistir”.

