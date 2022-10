Homem condenado a prisão perpétua por ter morto a irmã, estrela das redes sociais no Paquistão

O irmão de uma estrela das redes sociais no Paquistão foi condenado a prisão perpétua por a ter morto. Waseem Ahmed Azeem admitiu ter estrangulado a sua irmã, Fauzia Azeem - conhecida pelo nome Quandeel Baloch - por ela ter feito cair vergonha sobre a família.

Baloch era uma figura controversa no país. Entre outras razões, por as imagens que publicava de si mesma e as declarações que fazia - por exemplo, propor despir-se em frente à equipa nacional de críquete - terem natureza escandalosa num país profundamente conservador e patriarcal como o Paquistão.

Em 2016, Waseem Azeem drogou e estrangulou a irmã na casa da família. Embora tivesse admitido o crime, podia ter sido absolvido - isso está longe de ser caso inédito no país. E os próprios pais de ambos, depois de inicialmente exigirem que fosse punido, acabaram por defender a sua absolvição.

O que fez a diferença foi o embaraço internacional, que levou o Estado paquistanês não só a mudar a lei meses após o assassinato, como a declarar-se herdeiro de Baloch, assim se constituindo parte no processo. Um dos acusados pelo crime era um clérigo que terá incitado à morte de Baloch. Acabou por ser absolvido, a par com outros réus, tendo sido recebido à saída do tribunal com uma chuva de pétalas de rosa lançada pelos seus apoiantes.

O caso é mais uma prova de que o fenómeno dos "crimes de honra" continua muito espalhado no Paquistão. Antes de se tornar uma figura conhecida, Baloch já tinha sofrido espancamentos e até queimaduras às mãos de um marido.

A família é de condição social modesta, e a mãe, após ouvir a sentença, lembrou que a filha os ajudava. "Costumava pagar a renda da nossa casa, mas com a sua morte súbita às mãos do meu filho, a nossa única fonte de rendimento chegou ao fim". A esperança de que o filho os pudesse ajudar também desapareceu agora.