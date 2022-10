Você sabe dizer “ajudem-nos” em inglês?

Foram mais de três anos e seis mil quilómetros percorridos entre Afeganistão e Alemanha com medo constante de serem apanhados - percorreram as rotas dos traficantes, entraram ilegalmente nos vários países por onde passaram. Todo este caminho ficou documentado e dá agora origem a “Midnight Traveler”, um documentário inteiramente gravado com os três telemóveis da família. Chamam-se Hassan Fazili e Fatima Hossaini, pai e mãe; Nargis e Zahra, filhas.

“Somos nós os protagonistas e os operadores de câmara do documentário”, explicava Hassan no vídeo de apresentação de “Midnight Traveler” no Festival Sundance de Cinema, onde se estreou em janeiro desde ano. Agora chega às salas de cinema norte-americanas. Para já não há datas sobre o lançamento na Europa. “Fiz este filme para que as nossas vozes não sejam silenciadas. Fugi para salvar a minha vida e a vida da minha família.”

Hassan Fazili é realizador de cinema e há uns anos documentou a vida “de um membro talibã que desejava a paz”. O filme foi lançado e começaram os problemas. O protagonista foi assassinado por membros do grupo radical islâmico, a vida de Hassan e da família foi posta a prémio. O casal era ainda proprietário do “Kabul’s Art Café and Restaurant”, um lugar na capital afegã que acabou por ser porto seguro de vários jovens - sobretudo mulheres - para discutirem sobre o conservadorismo crescente no país. Descreve a revista “New Yorker” que aquele era sítio onde mulheres podiam fumar ao lado dos homens, onde se cantavam canções de protesto e ao mesmo tempo onde havia também uma pequena área de oração.

O filme é mais que o caminho da família até à Europa. É sobre eles os quatro. A narrativa arranca já no Tajiquistão, onde viveram pouco mais de um ano, e prossegue por Turquia, Bulgária, Sérvia e Hungria. Hoje estão na Alemanha, mas ainda não sabem se vão ter de regressar à Hungria. “Inicialmente o Governo alemão explicou-nos que de acordo com a Convenção de Dublin teríamos de regressar a território húngaro. Mas estivemos detidos três meses na Hungria e a polícia não nos tratava como pessoas. No filme mostrámos as más condições dos refugiados nas prisões da Hungria e é por isso que temos medo de regressar.” Em janeiro de 2019, a família recomeçou os (longos) procedimentos para pedir asilo. “Ainda é incerto como se vai resolver o nosso caso. Por agora estamos todos bem de saúde e felizes por as meninas terem escola”, disse o realizador numa entrevista no começo do ano.

De acordo com as informações nos seus vários perfis nas redes sociais, Hassan e a família continuam na Alemanha, em Lennestadt, não muito longe de Dusseldorf.

“Odeiei-me e odiei o cinema”

Se por um lado Hassan não tinha mais que o telemóvel para filmar a fuga até à Europa, por outro a escolha acabou por se tornar uma metáfora sobre a importância que um telemóvel pode ter na vida de um migrante, refugiado, requerente de asilo. “Muitas pessoas pessoas já documentaram como é fulcral [o telemóvel] na vida de um migrante. Sendo ou não um realizador, é como uma corda de salvação para muitos deles”, afirmou em entrevista ao “The Guardian” Emelie Mahdavian, a realizadora que a família conheceu no Tajiquistão e que à distância - vive nos EUA - foi recebendo as imagens gravadas e as editou. Assina com Hassan a realização de “Midnight Traveler”.

- Estou a filmar o sol a pôr atrás de ti… - ouve-se apenas a voz de Hassan. Na imagem está Fatima, que sorri.

- Estás a tirar uma fotografia ou a filmar? - pergunta-lhe ela.

- O que preferes?

São vários momentos como este que podem ser vistos ao longo dos 90 minutos do documentário: retratos de uma família. Hassan filma Fatima, Nargis e Zahra. Fatima filma Hassan, Nargis e Zahra. Nargis filma Hassan, Fatima e Zahra. E até Zahra, a mais nova, filma os pais e a irmã.

Quando uma das meninas chora desesperadamente pelo aborrecimento de esperar que seja seguro continuar a viagem ou o momento em que o pai põe música (“They Don’t Care about Us”, de Michael Jackson) para as entreter a dançar são alguns nos momentos mais destacados nas várias críticas publicadas na imprensa internacional. “É a versão moderna de uma mensagem de socorro enviada numa garrafa”, compara a revista “Variety”. “Muito simples, este é o melhor documentário sobre refugiados que alguma vez vi”, assegura o crítico da “Film Inquire”.

Uma das grandes dificuldades, contava Hassan, era saber ser pai e realizador. Sabia que os perigos da viagem lhe davam boas imagens, mas esses mesmos perigos podiam tirar-lhe aquilo que mais importava. “Quantos mais problemas a minha família vivesse, quanto mais a vida fosse difícil para nós, mais fortes seriam as imagens. Há cenas com planos lindíssimos e que adorei filmar, mas ao mesmo tempo, por trás da câmara, estava a chorar. Por vezes a minha família tinha medo e procurava em mim a segurança. Eu tinha vergonha de mim, que não podia fazer nada por elas”, contou Hassan em entrevista à “Filmaker Magazine”. “Odeiei-me e odiei o cinema. Queria partir o telemóvel e espancar-me, mas de certa forma confortava-me com a ideia de que não tinha qualquer papel na existência daqueles problemas, que não eram culpa minha e então conseguia trabalhar outra vez.”

O realizador diz que queria que os espectadores sentissem a sua felicidade, a sua tristeza e os seus sonhos. Desejava que quem visse sentisse tudo. “Queríamos que estivessem ali ao nosso lado, que rissem e chorassem connosco, que soubessem o que era não ter casa, que ficassem confusos e que não fossem apenas alguém que nos vê à distância.”

- Como se diz ‘ajudem-nos’ em inglês? - pergunta Fatima, sentada algures no meio do mato. É noite. Vira a cara diretamente para a câmara, ou melhor, para quem segura a o telemóvel - Desliga isso.

E Hassan desliga.