Queixa do denunciante sobre chamada entre Trump e Presidente da Ucrânia deverá ser divulgada esta quinta-feira

A queixa do denunciante sobre a conversa telefónica entre os Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi desclassificada e deverá ser divulgada esta quinta-feira, avança a CNN, que cita fontes ligadas ao processo.

O documento foi entregue em mão no Capitólio esta quarta-feira, dando aos congressistas uma primeira oportunidade para lerem a queixa que levou os democratas a iniciar um inquérito formal de ‘impeachment’ a Trump. Segundo democratas que leram o documento, que se encontra disponível para consulta dos congressistas em duas instalações seguras – uma em cada câmara (Câmara dos Representantes e Senado) –, a queixa apoia a decisão de abertura do inquérito.

Horas antes, a Casa Branca divulgara uma transcrição do telefonema de 25 de julho que mostra que Trump pressionou repetidamente o seu homólogo ucraniano a investigar o antigo vice-Presidente (e candidato destacado para a nomeação democrata nas eleições do próximo ano) Joe Biden e o seu filho.

Trump diz que quer “transparência total”

O presidente da comissão de informação da Câmara dos Representantes, o democrata Adam Schiff, considerou “as alegações profundamente perturbadoras” e “também profundamente credíveis”. “Depois de ler o documento, fiquei ainda mais preocupado com o que aconteceu do que quando li a transcrição da conversa”, assinalou o presidente da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.

A maioria dos congressistas republicanos recusou falar com os jornalistas sobre a queixa. Uma das poucas exceções foi John Ratcliffe, para quem a melhor prova que viu foi a transcrição da conversa “em oposição a um relato da conversa de alguém que não estava lá”. A queixa “fornece informações para lá da transcrição”, reconheceu, sem revelar se aquelas são prejudiciais ou benéficas para Trump.

O Presidente tentou minimizar o impacto da queixa, alegando que o denunciante tem motivações partidárias e que as suas conversas com líderes estrangeiros são “apropriadas”. Trump disse aos republicanos da Câmara dos Representantes que pretende “transparência total sobre as chamadas informações do denunciante” mas continuou a vender teorias da conspiração sobre os Biden e a Ucrânia, resume a CNN.

Casa Branca terá começado por bloquear divulgação da queixa

O diretor interino dos serviços de informação nacional, Joseph Maguire, comparece esta quinta-feira diante da comissão de informação. Nos últimos dias, circularam notícias de que a Casa Branca estaria a bloquear a divulgação da queixa, o que significaria levar Maguire a violar os estatutos federais, segundo os quais o diretor dos serviços está obrigado a partilhar com o Congresso a informação de que dispõe.

Na semana passada, o diário “The Washington Post” noticiou que a assessoria jurídica da Casa Branca pressionara para a queixa não ser divulgada. Já o “Wall Street Journal” esclareceu que o documento, datado de 12 de agosto, diz respeito a uma chamada de Trump a Zelensky, durante a qual o Presidente norte-americano pediu “oito vezes” ao homólogo ucraniano para colaborar com o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, numa investigação ao filho do antigo vice-Presidente.

Hunter Biden fez parte do conselho de administração da Burisma, a maior empresa privada de gás na Ucrânia, durante quase cinco anos. O dono da Burisma foi investigado pelo Ministério Público ucraniano por possível abuso de poder e enriquecimento ilícito. O filho de Joe Biden não foi acusado de quaisquer irregularidades na investigação.