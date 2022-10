O génio do paradoxo: Jacques Chirac 1932-2019

Em plena crise de Maio de 1968, com as ruas da Paris cobertas de barricadas, um enérgico secretário de Estado do Emprego, então com 35 anos, foi decisivo nas negociações com os sindicatos. Os acordos de Grenelle esvaziaram a participação operária e sindical nos protestos de rua mas, ao mesmo tempo, consagraram as maiores conquistas sociais desde o tempo da Frente Popular de 1936. Chamava-se Jacques Chirac, tinha sido oficial de Caçadores durante a Guerra da Argélia e diz-se que ia sempre para as reuniões com os sindicatos e os comunistas com uma pistola no bolso.

Foi nove vezes deputado, sete vezes ministro, presidente da Câmara de Paris durante 18 anos (1976/95), duas vezes primeiro-ministro (1974/76 e 1986/88) e duas vezes presidente da República (1995/2007). Se há coisa que marque os seus 40 anos de carreira política é o culto do paradoxo. Ainda cadete da Escola Militar assina em 1950 o Apelo de Estocolmo pedindo a proibição das armas atómicas, o que lhe valeu a abertura de uma ficha pelas Informações Militares. Nos tempos de estudante chegou a aproximar-se do PCF e a vender na rua o respectivo órgão central, “L’Humanité mas depressa se deixará seduzir pela estrela ascendente do Gaullismo, aproximando-se dos futuros presidentes Pompidou e Giscard D’Estaing (de quem se viria a tornar inimigo irredutível).

Coexistência com Mitterand

No plano das ideias acabou por se consolidar no centro-direita, coisa que não o impedirá de coexistir como primeiro-ministro com um presidente de esquerda durante parte do segundo mandato de François Mitterand (1986/88). E de fazer a operação inversa, uma vez eleito presidente, coabitando com um primeiro-ministro socialista, Lionel Jospin de 1997 a 2002. Se em 1986, para grande fúria de Mitterand, governara muito à direita com um ministro do Interior repressivo e odiado (Charles Pasqua) e pondo em prática uma política económica liberal, quando o antigo presidente morreu em 1996 fez-lhe o mais surpreendente e comovente dos elogios fúnebres.

Apesar das suas diferenças de pensamento, pode mesmo dizer-se que Mitterand e Chirac foram os dois últimos grandes presidentes da França, pelo menos no sentido em que o general De Gaulle marcara o cargo. Um e outro foram finos manobristas, capazes de deixar cair aliados de sempre em prol de uma estratégia global de conquista ou manutenção do poder.

Chegado a presidente, Chirac regressa ao paradoxo na sua mais alta expressão. Retoma os ensaios nucleares franceses mas acaba com o serviço militar obrigatório. Aposta na energia nuclear como fonte dominante de produção de eletricidade mas faz o primeiro discurso abertamente ecologista e bate-se pela assinatura e passagem à prática do Protocolo de Quioto (1997) contra as alterações climáticas e faz aprovar a Carta do Ambiente em 2005.

Condenação da invasão do Iraque

Manifestando por vezes alguma ternura pública pelos portugueses e lusodescedentes não deixara de se opor em 1985 à entrada de Portugal e Espanha na União Europeia. Herdeiro do Gaullismo e inimigo político dos socialistas não deixa, em 2002, de esmagar à segunda volta a candidatura presidencial xenófoba e de extrema-direita de Jean-Marie Le Pen (pai da actual líder ultra-conservadora Marine Le Pen). E tinha sido o primeiro presidente a reconhecer as responsabilidades do estado francês na deportação de judeus durante a Ocupação (discurso de 1995). Tendo chegado, em tempos, a defender ideias económicas próximas de Reagan, foi uma das poucas vozes de estadistas europeus a condenar abertamente a invasão norte-americana do Iraque em 2003.

O último de uma era

Foi o último combate deste guerreiro de 1,92 m, famoso pelo seu charme, tão à vontade a beber copos de tinto nas tascas como nos grandes salões do poder. A doença e um processo judicial por corrupção na Câmara de Paris (que lhe valeriam em 2011 uma condenação de dois anos de prisão com pena suspensa) começavam a cercá-lo.

Quando em 2007 cedeu o lugar no Eliseu a Nicolas Sarkozy, por quem nutria forte antipatia, terá sentido que era o fim da viagem. Por ele – como escreveu Béatrice Gurrey no diário “Le Monde” – a sua vida poderia ter acabado ali.

Mesmo que ainda estivesse lúcido, dificilmente reconheceria esta França dos nossos dias, onde os partidos da esquerda e da direita tradicionais praticamente se desintegraram em benefício dos partidos de Macron e de Le Pen e a iniciativa da contestação social passou dos sindicatos para os Coletes Amarelos.

Aplicam-se-lhe na perfeição as palavras escritas há muito por Stefan Zweig: “com ele desaparece o mundo de ontem.” O dos políticos que viveram a guerra fria e assistiram à queda do Muro de Berlim e à suposta morte das ideologias. Foi presidente numa época de viragem marcada, pelo menos para já, pelo apagamento das grandes figuras.