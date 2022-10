Presidente de Israel pede a Netanyahu para formar governo mas as dificuldades mantêm-se

O presidente de Israel pediu esta quarta-feira a Benjamin Netanyahu para formar governo mas isto não garante que ele consiga fazê-lo, já que é preciso encontrar parceiros para uma maioria, quando foi precisamente a falta deles que levou o atual primeiro-ministro a dissolver o parlamento no fim de maio deste ano, pouco mais de um mês depois de iniciada a legislatura.

Os meios de comunicação israelitas têm especulado que o presidente, Reuven Rivlin, prefere uma solução que envolva os dois maiores partidos, o Likud (Netanyahu) e o Azul e Branco, do ex-general do exército Benny Gantz, e que terá sido por isso que pediu tão cedo (tinha mais uma semana, segundo a lei) a Netanyahu para formar governo, uma forma de demonstrar que não vai esperar muito nem irá aceitar uma coligação fraca que se desfaça poucos dias depois de se formar.

O primeiro-ministro tem várias opções para formar governo mas algumas exigem que haja deputados a desertar, outras exigem que os dois inimigos (que já foram amigos), Netanyahu e Avigdor Lieberman, ex-ministro da Defesa e líder de um partido extremamente secular, se voltem a entender. O caminho mais claro seria claramente o de reunir, de novo, o apoio dos oito assentos de Lieberman, mas este já se recusou antes a participar num governo onde os partidos religiosos poderiam vir a ter tanto poder.

Estas eleições, como as de abril, são de uma importância extrema para Netanyahu, que vai muito além do orgulho político: acusado de fraude, esta é a forma de se escapar a um veredicto por mais algum tempo. O primeiro-ministro tem seis semanas para tentar encontrar uma solução que o mantenha no cargo.

O Likud, de direita, conseguiu assim 32 deputados, enquanto a coligação centrista Azul e Branco, de Benny Gantz, ficou com 33 lugares no parlamento (Knesset, 120 assentos). As possíveis coligações dão, porém, a Netanyahu mais possibilidades de poder conseguir formar uma coligação.