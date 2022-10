Facebook não vai ter novas regras antes das presidenciais norte-americanas. “Não somos árbitros do que os políticos dizem”

Desde que a CIA publicou um relatório onde deixa claro que a Rússia interferiu de facto nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, muito através da difusão de conteúdo falso na internet, as redes sociais têm sofrido uma pressão cada vez maior para monitorizarem com mais eficácia as publicações políticas que possam ter origens questionáveis ou que apresentem um discurso demasiado extremado.

O Twitter anunciou em junho que vai colocar uma espécie de filtros opacos sobre as publicações que considere demasiado violentas, racistas, misóginas ou que ofendam minorias, por exemplo. Desta forma, o utilizador terá que primeiro ler o aviso e só depois, se ainda quiser ver, clicar sobre esse filtro para “destrancar” a publicação. Já o Facebook anunciou esta terça-feira que não vai ter regras mais apertadas para as eleições que se avizinham porque não quer ser “o árbitro” daquilo que os políticos dizem.

O diretor de relações internacionais do Facebook, e também ex-vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg, explicou, num discurso em Washington, o porquê desta decisão: “Seria aceitável para a sociedade no geral que uma companhia privada se tornasse um árbitro autoeleito para tudo o que os políticos dizem? Eu não acredito que fosse”.

Apesar desta decisão, o Facebook vai continuar a retirar os conteúdos que têm potencial para incitar à violência ou que sejam um perigo para o público. Entre os tipos de publicações que podem vir a aparecer estão por exemplos, os que utilizem linguagem cruel ou insensível.

Desde 2016 que o Facebook opera segundo uma política de primazia do interesse público e do “valor noticioso” sobre o potencial de risco, ou seja, se os analistas da rede social considerarem que é mais importante o público estar informado sobre aquele fenómeno, por muito chocante que seja, ele não será vedado.