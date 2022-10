Elisa Ferreira sem conflitos, quatro comissários ainda levantam dúvidas

Ao contrário de Elisa Ferreira, nem o austríaco Johannes Hahn nem o espanhol Josep Borrel avançaram com a venda de ações, apesar de todos terem recebido uma carta da comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos (JURI) a perguntar se estariam disponíveis para fazê-lo, em caso de conflito de interesse.

No caso de Borrell, a JURI entendeu esta quarta-feira que as ações que tem da Bayer, Iberdrola y BBVA não colocam qualquer conflito de interesse, uma vez que o espanhol não tem de lidar com estas empresas enquanto alto representante para a política externa. Segundo o “El País”, tinha sido essa a justificação dada por Josep Borrell para não vendê-las. E sabe agora o Expresso que os eurodeputados aceitaram.

No entanto, não tiveram a mesma leitura em relação às ações detidas por Johannes Hahn. O austríaco, que é comissário desde o último mandato de Durão Barroso, vai receber uma nova carta. Desta vez, não lhe pedem que considere, mas recomendam-lhe que venda as ações. Aos olhos da JURI, podem gerar um conflito de interesses com a pasta do Orçamento e Administração, para a qual foi nomeado.

Os Socialistas e Democratas não tinham levantado problemas em relação a Hahn, comissário apoiado pelo Partido Popular Europeu, tal como o PPE também não tinha levantado problemas em relação a Borrell, apoiado pelo S&D. No entanto, os liberais e os restantes grupos decidiram avançar com a recomendação ao austríaco.

Dos três, apenas Elisa Ferreira se dispôs a vender as ações da Sonae - com valor a rondar os €13,8 mil. Uma venda que, segundo a economista portuguesa, foi feita mal soube das dúvidas da JURI e antes mesmo de receber a carta formal daquela comissão parlamentar.

Decisão semelhante teve a cipriota Stella Kyriakides, que ficará com a pasta da Saúde. Vendeu ações da Starbucks, na sequência das preocupações e de uma carta dos eurodeputados. As duas passam agora à fase seguinte das audições, tal como Josep Borrell e outros quatro comissários que tinham suscitado possíveis conflitos de interesse na semana passada.

Dos 26 nomeados, quatro continuam a ser vistos à lupa

Tal como Johannes Hahn, também o polaco Janusz Wojciechowski vai receber uma carta e novo pedido de esclarecimento, enquanto o húngaro László Trócsányi e a romena Rovana Plumb vão ser convidados a ir à JURI responder in loco às dúvidas dos parlamentares. Uma "audição" que deverá acontecer esta quinta-feira de de manhã em Bruxelas, segundo fonte parlamentar.

Wojciechowski, Trócsányi e Plumb estão entre os nomeados da nova Comissão Von der Leyen que mais polémica têm gerado e a quem o Parlamento Europeu mais está a apertar o escrutínio.

O comissário indicado por Varsóvia e que poderá ficar responsável pela Agricultura viu o Gabinete Anti-Fraude da União Europeia (OLAF) abrir uma investigação sobre alegadas irregularidades no reembolso de viagens do tempo em que era eurodeputado. Mas o que estará agora em causa para a JURI é um apartamento em Bruxelas sobre o qual são pedidos novos esclarecimentos por escrito.

Quanto a Rovana Plumb, e ao que o Expresso apurou, estão em causa empréstimos contraídos. Os deputados querem saber mais sobre quem lhe emprestou o dinheiro e de que forma pretende pagar as respetivas prestações. O site europeu do POLITICO fala em empréstimos no valor de um milhão de euros.

Se vier a passar no teste da JURI, Plumb deverá depois enfrentar novas questões durante a audição principal, a 2 de outubro, na comissão dos Transportes, nomeadamente sobre um caso de corrupção que remonta a 2017 e a uma investigação que a envolvia mas que nunca avançou, porque na altura não lhe foi levantada a imunidade.

Tal como Plumb, László Trócsányi também é convidado a passar pela JURI e a explicar pessoalmente as ligações que tem com uma empresa de advocacia e com o governo húngaro. Se conseguir dissipar as dúvidas sobre a sua declaração de interesses, deverá na próxima semana ser questionado, na audição principal, sobre o pelouro que lhe calhou, o da Vizinhança e Alargamento.

O respeito pelos direitos fundamentais, a liberdade de imprensa e independência da justiça são requisitos pedidos aos países que querem aderir à UE. No entanto, a Hungria e o Governo de Viktor Orbán - de que Trócsányi foi ministro da Justiça até junho - enfrentam um processo por alegado desrespeito pelo Estado de Direito, o chamado artigo 7º dos Tratados.

A comissão dos Assuntos Jurídicos volta a reunir-se esta quinta-feira. O objetivo é esclarecer todos os casos até sexta-feira, dia em que deverá comunicar as conclusões a que chegou às comissões parlamentares responsáveis por avaliar cada um dos 26 comissários.

Só com a luz verde da JURI podem avançar as audições parlamentares. A de Elisa Ferreira fica assim garantida. No dia 2 de outubro, entre as 17h30 e as 20h30 (horas de Portugal Continental), vai explicar aos eurodeputados por que motivo é a pessoa indicada para ficar à frente da pasta da Coesão e das Reformas.