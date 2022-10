“Desafio a oposição a apresentar uma moção de censura ao meu governo até ao fim deste dia”: Boris Johnson inflama parlamento britânico

As interrupções permanentes das intervenções de Boris Johnson e do seu principal opositor, Jeremy Corbyn, irritaram de tal forma o presidente da Câmara dos Comuns que John Bercow foi obrigado a ameaçar os deputados com uma noite inteira dentro do parlamento se eles não se calassem para deixar ouvir os discursos.

Boris alinhou por um discurso de “eles contra nós, o povo”, e nesse saco meteu tanto a oposição como os tribunais que estão “a impedir a concretização do Brexit”, disse o primeiro-ministro britânico totalmente encarnado de tanto forçar a voz para se fazer ouvir acima do mar de apupos e palavras de ordem desconexas que ecoavam na Câmara. “As pessoas são capazes de ver perfeitamente o que está a acontecer. Eles sabem e veem que este parlamento não quer honrar as suas promessas. Os membros da oposição estão dentro de um mundo de fantasia, acham que podem cancelar o primeiro referendo e legislar para impor um segundo”, disse Johnson, que acabou por pedir uma moção de censura aos “partidos pequenos” porque os trabalhistas disseram que não querem eleições já - só depois de garantida a saída com acordo.

“As pessoas não querem um segundo referendo, as pessoas querem que o governo transforme o Brexit numa realidade”, disse Johnson, mas imediatamente foi interrompido por gritos de “demita-se!”.

Depois de perguntar ironicamente “será que ele quer mesmo ser primeiro-ministro?”, dirigindo-se a Corbyn, Boris Johnson finalizou com o pedido de uma moção de censura, na tentativa de irritar a oposição, fazendo-os parecer “empecilhos” à democracia. “Têm até ao fim deste dia para apresentar uma moção de censura. Vamos lá!”

Mas Jeremy Corbyn não se mostrou nem muito enervado nem caiu na armadilha de Johnson, dizendo que aceita eleições assim que o primeiro-ministro garantir a extensão do prazo de saída do Reino Unido da União Europeia e colocando-lhe, na resposta, várias perguntas incómodas, incluindo sobre os reais consequências do "no deal" e sobre as ajudas financeiras que um amigo próximo de Boris Johnson poderá ter conseguido junto do Ministério da Cultura.

Também os nacionalistas escoceses se esquivaram de apoiar eleições gerais e o líder do SNP em Westminster disse mesmo que o primeiro-ministro se "considera acima da lei" e que devia mostrar "respeito pelos tribunais". Isto porque Johnson tinha dito uns minutos antes que o Supremo havia decidido mal ao considerar a suspensão do parlamento "nula e ilegal".

Pouco depois, o número 10 de Downing Street confirmava à Sky News o pior dos cenários (para os críticos de Boris, claro): uma nova suspensão não estava totalmente colocada de lado. Se não for proposta uma moção de censura, admitia a fonte, o Governo considera suspender novamente o Parlamento. Questionado sobre essa possibilidade mais tarde no Parlamento, o primeiro-ministro não a excluiu: “Acho que precisamos de um discurso da Rainha”, avisou.

Um dia de vários extremos

Para já, novas eleições dificilmente vão acontecer porque não existe uma maioria para as aprovar, mas o dia não ficou apenas marcado pela exaltação dos deputados em Westminster. Este foi também o dia em que o procurador-geral do Reino Unido apelidou "uma vergonha" o conjunto atual de membros do parlamento.

Palavras duras de Geoffrey Cox, que pareceu querer personificar aquele ditado que diz que o ataque é a melhor defesa. Isto porque, esta quarta-feira, o procurador foi chamado à Câmara dos Comuns para se defender de uma acusação complexa: a de que tinha garantido ao primeiro-ministro e aos seus ministros de que nada havia de ilegal na suspensão parlamentar e, assim, não haveria qualquer problema em propor à rainha que aceitasse essa suspensão.

Os documentos foram publicados pela Sky News, e neles lê-se também que além de considerar a suspensão legal, Cox disse que seria quase impossível esta decisão ser contestada. Ora, o Supremo britânico, e por unanimidade, emitiu um parecer totalmente oposto ao do procurador-geral, anulando a suspensão - e esta quarta-feira ele teve de enfrentar quem lhe perguntou as razões que o levaram a uma leitura tão diferente da lei.

Razões não apresentou muitas - disse apenas que a sua leitura continua a mesma e que simplesmente é diferente da dos juízes. Em resposta às perguntas, Cox optou por dar a sua opinião sobre o que se está a passar: “Concordo que o parlamento tem de determinar os termos em que saímos, mas este parlamento recusou três vezes a aprovação de um acordo de saída. Este parlamento é um parlamento morto. Não tem razão de existir. Não tem o direito moral de se sentar nesses bancos verdes”, começou o procurador-geral. Os deputados revoltaram-se em apupos mas Cox continuou, dirigindo-se ao speaker, John Bercow: “Eles não gostam de ouvir estas coisas, senhor speaker. Por duas vezes foram solicitados a deixar o eleitorado decidir se deveriam ter permissão para se sentarem onde estão sentados e negaram-se a aceitar eleições. Enquanto isso, bloqueiam os votos de 17,4 milhões de pessoas. Este parlamento é uma vergonha”.

Boris Johnson, o primeiro-ministro no olho do furacão, chegou esta quarta-feira de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas durante o seu tempo ausente os seus críticos não descansaram e não se cansaram de pedir a sua demissão. Nick Thomas-Symonds, procurador-geral na oposição, disse que a decisão do Supremo Tribunal, que considerou a suspensão do parlamento ilegal e ‘inexistente’, foi “a maior mossa judicial infligida a um governo nos tempos modernos” e que é uma vergonha ainda estar de pé, “depois de oferecer à rainha conselhos ilegais”. Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas, instou Johnson a “pedir desculpas à rainha e ao país”: “Considero que ele lhe devia pedir desculpa pelos conselhos que lhe deu e, mais importante, ele deveria pedir desculpas ao povo britânico por ter tentado encerrar a nossa democracia num momento crucial em que as pessoas estão preocupadas com o que acontecerá em 31 de outubro”.

Já depois das intervenções principais, foi a vez de os deputados colocarem questões. Johnson prometeu que qualquer acordo que possa conseguir com Bruxelas nos dias 17 e 18 de outubro “será trazido ao parlamento para aprovação, onde espero que consiga passar”.

Alguns analistas criticaram a atuação de Boris - “seria preciso um pouco de humildade” depois do veredicto do Supremo, escreveu Andrew Sparrow, do “The Guardian”. Já Rob Powell, da Sky News, disse que o primeiro-ministro teve uma atuação bastante combativa e destemida que afinal “ainda tinha alguns golpes na manga”.