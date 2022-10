A ser afastado, Trump conseguiria algo único

Nunca um presidente dos Estados Unidos foi afastado da Casa Branca na sequência de um processo de destituição (impeachment). De Andrew Johnson em 1868 a Bill Clinton em 1998, todas as tentativas falharam.

Porém, em teoria, Donald Trump corre o risco de ser o primeiro a conseguir tal feito, após a speaker do Congresso, a democrata Nancy Pelosi, ter anunciado ontem o início do mecanismo formal de afastamento do chefe de Estado.

“Será muito difícil”, diz ao Expresso Eric Freeman, professor de Direito na Universidade de Hofstra e conselheiro legal do Congresso. “O regime político americano não é parlamentar. Existe independência dos diversos poderes. A presunção dos pais fundadores era: se não gostam do presidente, votem contra ele nas eleições. Repudiem-no pelo voto e não através de manobras políticas, por muito legítimas que sejam”.

Na base do processo de impeachment estão alegadas pressões do magnata nova-iorquino junto do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigasse os negócios do antigo vice-presidente Joe Biden e do filho Hunter Biden naquele país do Leste europeu.

Trump vê o antigo braço-direito de Barack Obama como o provável rival nas eleições de Novembro do próximo ano e terá pretendido dessa forma fragiliza-lo.

Complicando ainda mais a situação, surgiu nova denúncia, a de que Trump terá congelado um pacote de ajuda militar a Kiev, no valor de centenas de milhões de dólares, como forma de pressão para que o pedido fosse acatado. A oposição democrata acusa-o de abuso de poder.

A participação do alegado crime terá partido de um agente dos serviços de informações americanos que ouviu a conversa por telefone entre Trump e Zelensky. O líder republicano prometeu entregar já hoje a transcrição do diálogo e assim provar que nada de impróprio ocorreu. A nota de queixa do espião continuará, no entanto, indisponível.

A partir de agora, pouco muda na Câmara dos Representantes (Câmara Baixa do Congresso), onde meia dúzia de comités já seguem os indícios de supostos crimes de Donald Trump, na sequência da investigação do procurador especial Robert Mueller ao tão falado conluio entre a candidatura republicana às presidenciais de 2016 e o Kremlin.

Inocentado por Mueller, Trump não se viu livre de investigações paralelas, ao nível político e não só, caso das levadas a cabo por vários distritos judiciais espalhados pelo país. Só a equipa do distrito sul de Manhattan terá em mãos seis processos.

Um dos passos seguintes de Pelosi será o agendamento da votação dos artigos de impeachment. Segundo Freeman, “a apresentação posterior de uma votação no Senado poderá ocorrer ainda antes das presidenciais de 2020, mas tal dependerá da leitura política da líder democrata. Se a conjuntura for favorável, ela poderá avançar. Caso contrario, isto é, se a opinião pública ainda não estiver convencida, adiará, até porque Trump pode ser reeleito”.

Akhil Ahmar, constitucionalista de Yale, antecipa ao Expresso o cenário dos próximos meses. “Com a campanha para as presidenciais já a decorrer, este tema será de longe o principal. Trump procurará capitalizar, apresentando-se como uma vítima dos democratas. Estes, por seu lado, terão a árdua tarefa de não parecerem desesperados. Além disso, do ponto de vista prático, terão de convencer dois terços do Senado, onde os republicanos têm 53 dos 100 lugares. Boa sorte!”.