Parlamento britânico reabre "amanhã às 11:30", diz speaker da Câmara dos Comuns

house of commons/pa images/getty images

O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse esta terça-feira que o Parlamento britânico reabrirá "amanhã às 11:30".

O anúncio da reabertura dos trabalhos parlamentares segue-se à deliberação desta manhã do Supremo Tribunal do Reino Unido, cuja presidente, Brenda Hale, anunciou que a suspensão do Parlamento tinha sido "ilegal, vazia e sem efeito". A decisão foi tomada unanimemente pelo coletivo de 11 juízes.

A pedido do primeiro-ministro, Boris Johnson, o Parlamento foi suspenso durante cinco semanas. Hale disse que "o efeito nos fundamentos da democracia foi extremo".

Ao considerar a decisão do chefe de Governo "sem efeito", a presidente do Supremo sublinhou que "o Parlamento não está suspenso", pelo que os presidentes das Câmaras dos Comuns e dos Lordes "podem adotar medidas imediatas para assegurar que cada uma das câmaras retoma os trabalhos o mais rapidamente possível".

Em reação, Bercow fez de imediato saber que consultaria os líderes partidários "com caráter de urgência" e que a câmara baixa retomaria os trabalhos sem demora.

Governo está "a processar o veredito"

Downing Street disse estar "neste momento a processar o veredito", enquanto o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, sugeriu que o primeiro-ministro avaliasse a sua posição sobre "abuso de poder".

"A decisão de aconselhar Sua Majestade a aprovar a suspensão foi ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem justificação razoável", acrescentou a presidente do Supremo.

De acordo com a suspensão, o Parlamento só deveria retomar as suas atividades a 14 de outubro, pouco mais de duas semanas antes do prazo atual para o Reino Unido deixar a União Europeia, 31 de outubro.