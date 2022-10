Reconstruído um quadro de Picasso por baixo de outro quadro de Picasso

No chamado período azul de Picasso, quando o artista era um jovem pintor pobre em Paris, a tristeza e a desolação eram sentimentos frequentes, e a cor azul refletia isso. Também não surpreende que alguns dos quadros então pintados o tivessem sido por cima de outros que já existiam – o dinheiro nem sempre dava para comprar telas novas. E assim, num dos quadros mais importantes da altura, O Velho Guitarrista (1903-4), exposto no Art Institute de Chicago, há mais de 20 anos que análises com raios-X e infravermelhos detetaram outra imagem por baixo – a de uma mulher com o braço estendido.

Dado que a imagem pouco permite ver do que os contornos da mulher, não se sabia exatamente que tipo de obra estaria em causa. Mas agora uma nova técnica veio permitir, por assim dizer, deitar alguma luz sobre o mistério. A técnica chama-se análise neural, e funciona através de uma análise em sucessivas camadas que vão reconhecendo diferentes aspetos da pintura.

Desenvolvida originalmente por cientistas da Universidade de Tubingen, na Alemanha, a técnica foi agora aplicada ao quadro de Picasso. Um elemento-chave do processo é a capacidade de separar a identificação de objetos ou características humanas, por exemplo faciais, da de identificar ou mesmo 'sobrepor' um determinado estilo.

Isso permitiu não só preencher muitas lacunas na obra, como confirmar – isto é, até certo ponto, decidir – que ela tem de facto todas as características do período azul de Picasso.

Os responsáveis foram dois investigadores do University College London, Anthony Bouchared e George Cann. "Apresentamos um método inovador para reconstruir obras de arte perdidas", disseram, "mediante a aplicação da transferência de estilo neural a radiografias de obras de arte com obras de artes inferiores em segundo plano por trás de um exterior primário, para reconstruir obras de arte perdidas".