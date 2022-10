Proposta britânica para o backstop é “inaceitável”, diz negociador-chefe da UE

O backstop continua a servir de travão de mão nas negociações para o Brexit. O mecanismo que evita o retorno aos tempos da fronteira rígida entre as Irlandas continua a marcar as distâncias entre protagonistas.

Depois de o presidente da Comissão Europeia admitir, na sexta-feira, a retirada dessa cláusula (ver AQUI), o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit diz que a proposta de Boris Johnson para a substituição do backstop é “inaceitável”, conta o “The Guardian”.

“O novo Governo do Reino Unido quer que nos livremos desta solução, o chamado backstop”, disse Michael Barnier, “e quer definir uma regulamentação para a fronteira terrestre na ilha da Irlanda”. Mais: "O Governo do Reino Unido também quer que a União Europeia mude a maneira como opera o mercado interno e o controlo de fronteiras após o Brexit".

“Cautelosamente otimista”, foi assim que o primeiro-ministro britânico revelou sentir-se quando, a caminho de Nova Iorque, para a cimeira do clima, mencionou as chances de convencer os responsáveis europeus.

Barnier fez assim a sua declaração mais relutante sobre as negociações para fechar a saída do Reino Unido até 31 de outubro. Barnier, conta o diario britânico, estava ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, com quem teve uma reunião em Berlim, quando explicou que, para haver esperança num final feliz, o Governo de Johnson terá de mudar a proposta.