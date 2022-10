Presidente do Irão apresentará plano de segurança para o Golfo durante Assembleia Geral da ONU

O Irão vai apresentar um plano de segurança para o Golfo durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, cujos trabalhos principais inauguram esta terça-feira. O anúncio foi feito este domingo pelo Presidente iraniano, Hassan Rouhani, num discurso televisivo para marcar o aniversário do início da guerra com o Iraque em 1980.

Rouhani disse que Teerão estendeu a sua “mão de amizade e fraternidade” aos países da região dispostos a cooperar nos esforços liderados pelo regime iraniano para supervisionar a segurança no Golfo e no Estreito de Ormuz, uma entrada vital para a indústria global de petróleo.

Em resposta a uma decisão recente dos EUA de enviarem mais soldados para a região, Rouhani advertiu contra a presença de tropas estrangeiras no Golfo. “As forças estrangeiras podem causar problemas e insegurança ao nosso povo e à nossa região”, sublinhou.

“A vossa presença trouxe sempre dor e miséria”

As tensões na região escalaram há pouco mais de uma semana na sequência dos ataques a duas grandes refinarias de petróleo na Arábia Saudita. Riade e Washington acusam Teerão de ter sido responsável pelo duplo ataque às instalações da estatal Saudi Aramco, uma acusação que o Irão rejeita. Os ataques foram reivindicados pelos rebeldes houthis, que são apoiados por Teerão na guerra no Iémen com uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos desde 2015.

Riade tentará defender na Assembleia Geral da ONU, que decorre até 30 de setembro, uma ação concertada para punir e deter Teerão. No entanto, mesmo os EUA e os Emirados, os principais aliados da Arábia Saudita, têm pouco interesse num confronto militar convencional que pode desencadear uma guerra no Golfo e arrastar outros produtores de petróleo, sublinham diplomatas citados pela Al Jazeera.

Após os ataques de 14 de setembro às refinarias sauditas, Washington anunciou que se preparava para enviar armas e centenas de soldados para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. Washington também lidera uma coligação marítima – que inclui os Emirados, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Reino Unido e a Austrália – para proteger as hidrovias da região e as principais rotas de comércio do petróleo.

No seu discurso, Rouhani apelou às potências estrangeiras para deixarem a região do Golfo. “Onde quer que os americanos ou os nossos inimigos tenham ido, seguiu-se insegurança. A vossa presença trouxe sempre dor e miséria. Quanto mais afastados se mantiverem da nossa região e das nossas nações, mais segurança haverá”, sublinhou.

As sanções como “terrorismo económico”

Os ataques na Arábia Saudita intensificaram uma crise que já se vinha agravando desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou unilateralmente Washington do acordo nuclear de 2015 assinado entre o Irão e várias potências mundiais. Desde então, os Estados Unidos voltaram a impor sanções devastadoras para a economia iraniana, ameaçando levar a zero as exportações de petróleo de Teerão. Em contrapartida, o Irão tem vindo a reduzir gradualmente os seus compromissos nucleares e rejeita quaisquer negociações, a menos que todas as sanções sejam levantadas.

Durante o seu discurso, Rouhani descreveu as sanções como “terrorismo económico” mas assegurou que o “povo revolucionário” do Irão não se deixa intimidar por “ameaças”.

Por sua vez, Riade defende uma resolução pacífica mas sinaliza que se as investigações revelarem que o duplo ataque veio do Irão, “isso será considerado um ato de guerra”. O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que também se referiu aos ataques nestes termos, esclareceu este domingo que os EUA pretendem evitar uma guerra com o Irão, frisando que as forças adicionais mobilizadas para o Golfo têm como objetivos a “dissuasão e defesa”. Mas acrescentou: “Se essa dissuasão continuar a fracassar, estou confiante de que o Presidente Trump continuará a tomar as ações necessárias.”