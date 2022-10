Dez sírios disfarçados de voleibolistas tentam passar num aeroporto grego

Dez homens pertencentes a uma alegada equipa de voleibol que ia participar num suposto torneio foram detidos num aeroporto de Atenas, quando se percebeu que viajavam sob falsas identidades. Os passaportes ucranianos que levavam eram forjados e a equipa que presumiam representar afinal não existia.

Aparentemente, tratava-se de sírios a tentar entrar na Europa, mais precisamente em Zurique, na Suíça, cujo secretário da Imigração ainda recentemente criticou a política europeia em matéria de asilo, particularmente no que se refere à distribuição dos candidatos pelos vários países europeus.

Os agora detidos iam vestidos com fatos de treino idênticos, levando bolas de voleibol nas mãos para reforçar a credibilidade. É mais um caso de migrantes que tentam usar a Grécia como trampolim para passar a outros países europeus.

Só este ano, mais de 36 mil pessoas entraram no país, contra 32 mil em todo o ano passado. As tensões com a imigração têm feito igualmente subir as tensões em países como Espanha e Itália, levando às ascensão de partidos de extrema-direita que prometem combater o fenómeno.

Na Grécia, ilhas como Lesbos estão a atingir aquilo que é frequentemente descrito como o ponto de saturação. E mesmo a Turquia, que recebeu de longe o maior número de refugiados sírios – 3,6 milhões – ameaçou que os poderá deixar seguir viagem se a Europa não der todas as contrapartidas que prometeu, nomeadamente financeiras.