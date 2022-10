Conhece este GIF? Este é o Drew, anda pelas redes sociais a piscar os olhos e agora pede donativos por uma causa

Os GIF são as ferramentas das redes sociais que substituem o verbo. Ou que ganham lugar ao tradicional, seco, por vezes insuficiente e amarelado emoji. É o mais próximo da expressão ou gesto que queremos transmitir naquele instante. Há conversas que recorrem apenas a imagens GIF, numa cedência à gloriosa preguiça dos tempos de hoje. Uns são mais famosos do que outros. Há quem use e abuse daqueles a revirar os olhos, ou aqueles que sugerem algo brilhante ou ainda a estupefação. Como este:

Drew Scanlon é o protagonista deste GIF. Em meados de fevereiro de 2017, esta passou a ser dos GIF mais usados e famosos do Twitter e outras redes sociais. Na semana passada, o produtor de vídeo decidiu meter a fama a render e promover uma causa, conta a revista "Time".

“Olá, Internet! Sou o Drew e esta é a minha cara”, começa por escrever no tweet. “Se este GIF já lhe trouxe alegria, peço-lhe que considere fazer uma doação para a Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla (EM). Significaria muito para mim e para aqueles que conheço que sofrem com a doença!”

A campanha de angariação de fundos a que Scanlon está ligado está AQUI e tem o objetivo de atingir os 30 mil dólares – já chegaram quase aos 25 mil (23 mil euros). Na mesma página, dava conta de que iria percorrer de bicicleta cerca de duas centenas de quilómetros nas estradas dos Estados Unidos, numa promoção da causa. Scanlon explica que dois amigos chegados sofrem de EM, assim como alguns familiares da família deles. “Milhões de pessoas sofrem com EM e não se conhece a cura. É aqui que vocês entram”, escreve.

Scanlon diz que “se uma fração daqueles que viram a minha cara pateta doarem para investigação”, a doença será derrotada num futuro próxima.

A origem do GIF está aqui:

O produtor, que também é muito conhecido no mundo dos videojogos, contava este artigo da “Visão”, mostrava-se surpreendido com um jogo.