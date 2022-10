Presidente indonésio anuncia adiamento da votação do controverso Código Penal

O Presidente da Indonésia Joko Widodo anunciou esta sexta-feira o adiamento da votação do novo Código Penal, que deveria ser aprovado na próxima terça-feira pelo Parlamento, após uma forte pressão nesse sentido.

A decisão do chefe do governo indonésio surge depois de várias críticas ao controverso quadro legislativo por parte de várias organizações não-governamentais (ONG), por incluir punições para o sexo fora do casamento, relações homossexuais, aborto, blasfémia ou ofensas ao Presidente e vice-presidente.

“Dei a indicação ao Ministério do Direito e dos Direitos Humanos de que a votação do novo Código Penal do Parlamento deve ser adiado, uma vez que pelo menos 14 artigos necessitam de ser revistos”, declarou Joko Widodo, sem adiantar quais são os artigos.

Admitindo que ouviu nos últimos dias muitas preocupações por parte dos cidadãos relativas a alguns artigos, o Presidente indonésio sublinhou que é vital rever cuidadosamente cada um desses artigos.

Adiamento criticado pelos conservadores

O adiamento da votação parlamentar é contudo alvo de fortes críticas por parte da ala conservadora do Parlamento e sobretudo pelo movimento islâmico Nahdlatul Ulama que reclamavam que o novo Código Penal refletia o “caráter e a personalidade do povo e da nação indonésia”, segundo o jornal “The Jakarta Post”.

Por seu turno, várias ONG aplaudiram a decisão do Presidente, após defenderem que o novo Código Penal constituiria uma ameaça aos Direitos Humanos no País, sobretudo da comunidade LGBT e das minorias religiosas.

Na quinta-feira de centenas estudantes universitários manifestaram-se em frente ao Parlamento da Indonésia contra o novo Código Penal, enquanto uma petição online a apelar ao veto do Presidente foi assinada por mais de 560 mil pessoas.