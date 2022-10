Jornalistas chineses vão fazer exame sobre socialismo de Xi Jinping

O governo chinês vai exigir que os jornalistas realizem um exame para avaliar os conhecimentos sobre socialismo e propaganda do regime de Xi Jinping. A notícia é avançada pelo jornal “South China Morning Post”, que refere que a medida já obteve a aprovação do regulador dos media e foi enviada a vários meios de comunicação social ao longo do último mês.

Essa será também uma condição para os jornalistas renovarem as suas credenciais para continuarem a poder exercer a profissão no país. Embora o exame seja teoricamente fácil, vários críticos defendem que a medida visa restringir ainda mais os direitos e as liberdades dos profissionais dos media na China.

A lealdade exigida aos jornalistas dos meios de comunicação detidos pelo Estado chinês será agora alargada no país, numa altura em que se aperta o controlo sobre os media.

Ainda no mês passado, o governo chinês expulsou um jornalista do jornal norte-americano “Wall Street Journal” após não ter renovado as suas credenciais na sequência de uma resportagem sobre um familiar do Presidente Xi Jinping.

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a China encontra-se na 177ª posição entre 180 países onde existe menos liberdade para os jornalistas, que são alvo de vários processos e condenados frequentemente a penas de prisão. Além disso, estão proibidos de aceder a várias publicações e sites estrangeiros, por ordem do governo.