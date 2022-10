No regresso às aulas, um vídeo poderoso alerta para os tiroteios em massa

Com uma música alegre em fundo, o vídeo começa como um típico anúncio de regresso às aulas, com crianças sorridentes a mostrarem os seus novos artigos escolares: mochilas, pastas coloridas, auscultadores. Mas aos 15 segundos, a mensagem passa a ser outra. Um miúdo corre assustado pelo corredor da escola, elogiando os novos ténis, enquanto o som de disparos interrompe o fundo musical, o mote para que todos os restantes materiais passem a ser apresentados por alunos com expressões de pânico, enquanto explicam como estes podem ser usados como instrumentos de defesa ou emergência.

O vídeo (algumas das sequências são particularmente fortes) tem pouco mais de um minuto, mas as imagens são fortes (há sequências de extrema violência), o que, aliás, cumpre a intenção. Foi divulgado esta quarta-feita pela organização sem fins lucrativos Sandy Hook Promise e pretende ser um doloroso alerta sobre os tiroteios nas escolas norte-americanas. Publicado no Twitter, ultrapassou 2 milhões de visualizações em menos de 12 horas.

“Não queremos que as pessoas se afastem. Fingir que não existe não ajuda a resolver o problema”, disse à BBC Nicole Hockley, cujo filho de seis anos, Dylan, foi morto no massacre de 2012 na escola primária de Sandy Hook. No ataque, 20 crianças - com idades entre os cinco e os 10 anos - e seis funcionários morreram, quando um homem armado abriu fogo com uma arma semiautomática.

Nos diferentes planos, vêem-se um rapaz a partir uma janela com um skate, uma aluna a usar as meias de desporto para tentar estancar uma ferida numa colega e uma outra escondida com uma tesoura nas mãos, para se defender. Na última imagem, uma rapariga escondida numa casa de banho usa o telemóvel para enviar uma mensagem à mãe.

Num país onde, só este ano, já foram contabilizados 302 tiroteios em massa, a mensagem da Sandy Hook Promise é a de que os “tiroteios nas escolas podem evitar-se se se conhecerem os sinais”.