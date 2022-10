David Cameron admite ter pedido ajuda à rainha sobre referendo na Escócia

O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron admitiu que chegou a pedir ajuda à rainha Isabel II na altura do referendo sobre a independência da Escócia, em 2014. A revelação avançada pelo ex-governante, em entrevista à BBC, está a causar mal-estar no Palácio de Buckingham e já gerou críticas por parte de partidos escoceses.

Cameron explicou que tinha consciência de que a rainha devia assumir uma “posição neutral”, mas que face às sondagens que davam vitória ao 'sim' entrou em “pânico”, pretendendo apenas perceber de que forma Isabel II podia de alguma forma ajudar a manter a integridade do Reino Unido.

“Lembro-me das conversas que tive com o meu secretário particular e que ele chegou a reunir-se com o secretário particular da rainha. Eu mesmo estive com esta última, não tendo pedido nada de impróprio ou inconstitucional, simplesmente um pequeno gesto que acreditávamos que poderia fazer a diferença”, revelou David Cameron, que liderou a campanha contra a independência da Escócia.

O antigo chefe do Governo britânico disse ainda que o seu desejo concretizou-se quando a rainha declarou próximo da data da consulta popular que “esperava que os cidadãos refletissem com cuidado sobre o futuro”. Cameron sustentou que os cidadãos souberam interpretar bem o conselho de Isabel II. Tanto que no referendo de 18 de setembro de 2014 os escoceses rejeitaram a independência com 55,3% dos votos contra e 44,7% a favor.

O ex-chefe do Governo escocês, Alex Salmond, lamentou a ação de David Cameron e defendeu que a atitude só mostra o quão desesperado estava no final da campanha contra a independência da Escócia.

Também a atual primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, condenou a atitude do antigo chefe do executivo britânico, sustando que “diz mais sobre David Cameron” do que qualquer elemento da campanha contra a independência da Escócia.