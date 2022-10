Burger King vai deixar de oferecer brinquedos de plástico nas refeições infantis

A cadeia de hambúrgueres Burger King no Reino Unido vai deixar completamente de usar plástico não biodegradável nos brinquedos que acompanham as refeições infantis. A decisão segue-se a uma petição pública lançada no site Change.org por duas meninas, uma de nove e outra de sete anos, que vivem em Southampton, Inglaterra.

A petição pede às empresas que "pensem no ambiente e parem de oferecer brinquedos de plástico com as refeições das crianças", pois estas "só brincam com os brinquedos" que lhes dão "durante uns minutos antes de eles serem deitados fora e fazerem mal aos animais e poluírem o mar".

Além de não oferecer mais brinquedos de plástico - o alvo é acabar com eles em todo o mundo por volta de 2025 - a Burger King vai instalar nos seus restaurantes recipientes onde os clientes poderão entregar os brinquedos usados, que serão derretidos e reconvertidos em matéria-prima para zonas infantis e outros elementos fixos.

A empresa garante que nenhuns gases poluentes serão gerados durante a reconversão, a qual produzirá uma tira contínua de plástico suscetível de ser usada para muitos fins diferentes.

A principal concorrente da Burger King, a McDonald´s, também anunciou gestos no mesmo sentido. Embora para já não tenha decidido acabar com os brinquedos de plástico, vai passar a permitir escolher um pacotinho com frutas, e mais tarde um livro, como alternativas aos brinquedos.

Outra medidas - algumas anunciadas, outras já em aplicação - são a substituição do plástico em items como palhinhas, tampas e pratos. O papel e o cartão são as alternativas. No conjunto, a poupança anual em plástico no Reino Unido estima-se em largas centenas de toneladas.