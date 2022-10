Trump designa Robert O'Brien para novo conselheiro de segurança nacional

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira a designação de Robert O'Brien, o seu enviado especial para a libertação de reféns, para o posto estratégico de conselheiro de segurança nacional, após o afastamento do "falcão" John Bolton.

"Estou feliz por anunciar que vou nomear Robert C. O'Brien, que garantiu numerosos sucessos na qualidade de enviado especial presidencial para a libertação dos reféns, para o Departamento de Estado, como novo conselheiro de segurança nacional. Vou trabalhar longamente e duramente com Robert. Vai fazer um grande trabalho!", referiu o Presidente dos EUA em mensagem no Twitter.

Trump, anunciou na terça-feira a demissão de John Bolton, o seu conselheiro de Segurança Nacional, alegando fortes discordâncias "com muitas das suas sugestões".

O chefe da Casa Branca também comunicou a demissão de Bolton na sua conta pessoal da rede social Twitter, agradecendo-lhe os seus préstimos, mas reconhecendo a incapacidade para continuar a lidar com os desencontros de ideias.

"Discordo totalmente de muitas das suas sugestões", escreveu Trump, no Twitter. Bolton era o seu terceiro conselheiro de segurança nacional.