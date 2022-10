Presidente da Palestina diz preferir um Governo israelita sem Netanyahu

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, pronunciou-se esta quarta-feira contra um novo Governo israelita liderado por Benjamim Netanyahu, no dia seguinte às eleições que colocaram o primeiro-ministro cessante em igualdade com o líder da oposição.

As eleições em Israel, na terça-feira, determinaram um cenário em que nem o partido Likud (direita) do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, nem a coligação de oposição Azul e Branco (centro), de Benny Gantz, conseguem garantir uma maioria parlamentar que sustente um Governo.

Perante este cenário de previsível crise política, o Presidente da Palestina não escondeu a sua preferência sobre o futuro político de Israel, manifestando-se favorável a uma mudança de cor partidária no futuro Governo.

"A nossa posição: contra Netanyahu", respondeu Mohamoud Abbas, quando questionado pelos jornalistas sobre qual o cenário que gostaria de ver em Israel, durante uma visita de Estado a Oslo, na Noruega.

As declarações de Abbas contrastam, contudo, com a visão mais conciliadora do ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riyad al-Maliki, que se tinha mostrado mais recetivo a diversos cenários governativos em Israel.

"Estamos disponíveis para nos sentarmos com quem seja capaz de formar Governo e reiniciar negociações", tinha afirmado al-Maliki, no início do dia de hoje, acrescentando que a Palestina está pronta para conversar "com base no direito internacional e nas resoluções da ONU", procurando uma saída para um conflito que se arrasta desde meados do século XX.

As declarações do Presidente da Palestina, ao final do dia de hoje, em Oslo, contrariam este espírito de abertura do chefe da diplomacia palestiniana e colocam de novo em risco as possibilidade de negociação se a solução governativa saída das eleições em Israel passar por uma nova liderança de Benjamin Netanyahu.