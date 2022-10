Oligarca ucraniano deixou buraco de 5 mil milhões no seu banco. Governo nacionalizou a instituição mas quer devolvê-la

Um bilionário que deixou no seu banco, entretanto nacionalizado, um buraco de cinco mil milhões de euros. Um atual presidente do país que era empregado dele (como estrela do seu canal de televisão numa série onde fazia de presidente honesto). Um anúncio feito agora de que o banco poderá ser devolvido ao bilionário, sem se exigir a reposição dos milhares de milhões perdidos. Esta é a história do oligarca Igor Kolomoysky e do presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

Em 2016, o PrivatBank, o maior banco de empréstimos da Ucrânia, foi nacionalizado. O dono do banco, Igor Kolomoisky, não aceitou e foi a tribunal, apesar do buraco de cinco mil milhões que havia nas contas e das fortes suspeitas de que o banco tinha sido usado - com recurso a um esquema tipo Ponzi - para lavar dinheiro e para financiar os negócios de Kolomoisky e de um seu sócio.

Com o processo ainda em tribunal, o ator que fazia de presidente honesto numa popular série do canal de Kolomoisky, Vladimir Zelenky, é eleito presidente do país. Com o apoio de Kolomoisky.

Recentemente, os dois encontraram-se, mas garantiram que não tinham discutido a questão do banco. Muita gente duvidou. E agora surge o anúncio de que o assunto está bem encaminhado para o bilionário.

"Procurar soluções conjuntas"

Primeiro foi ele próprio a dizer que espera uma solução amigável. Depois veio o primeiro-ministro, Oleksiy Honcharuk, explicar: "precisamos de nos concentrar no crescimento agora e procurar soluções conjuntas em vez de gastarmos os nossos recursos a destruir-nos mutuamente".

Para a antiga diretora do banco nacional da Ucrânia, Valeria Gontareva, a reprivatização é impensável, considerando os antecedentes - entre eles, o facto de o bilionário não ter cumprido um plano de recapitalização acordado.

A sua oposição tem algum peso, a julgar pelas buscas que a polícia efetuou recentemente na sua residência, pelo incêndio que destruiu a sua casa de campo há dias, e pelo atropelamento de que ela foi vítima em agosto, quando se encontrava em Londres (o condutor permanece por identificar).

Entretanto, também o FMI, que tem em curso um programa de auxílio ao país, não aprecia a ideia da reprivatização, tendo em conta que uma das suas condições, justamente, é o combate à corrupção endémica no país. Se o que acaba de ser aventado se confirmar, poderão ficar em risco fundos de assistência no valor de 3,53 mil milhões de euros.