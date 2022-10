Níger e China lançam construção de oleoduto de 2.000 quilómetros

Níger e China vão construir um oleoduto de 2.000 quilómetros para a exportação de petróleo bruto a partir de campos no sudeste do país africano até a um porto no Benim, anunciou a Presidência nigerina na terça-feira.

A infraestrutura, com um custo estimado de 4,5 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros), terá uma extensão total de 1.982 quilómetros, dos quais 1.298 estarão situados em território nigerino e a apresentação decorreu em Koulélé, Diffa, no sudeste do país.

Num comunicado divulgado pela presidência do Níger, esta refere a importância da construção do oleoduto, que "constitui uma etapa importante para a produção petrolífera no Níger". Os trabalhos de construção estarão a cargo da Corporação Nacional Petróleo da China (CNPC) e pela empresa de oleodutos do Níger, a West African Oil Pipeline Company (WAPCO-Niger).

“Momento histórico”

A presidência refere que o oleoduto terá "um impacto positivo no progresso do Níger" para a resposta a "emergências económicas e sociais". À imprensa, o chefe de Estado do Níger, Mahamadou Issoufou considerou que este é "um momento histórico", por ser o maior projeto no Níger "desde a independência".

Issoufou sublinhou que os investimentos programados até 2031, entre os quais um investimento estrangeiro de sete mil milhões de dólares (6,35 mil milhões de euros) vai permitir sustentar o crescimento do Níger.

Em 2021 e 2022, o Níger espera uma taxa de crescimento de 12%, sendo que a construção do oleoduto representa "quase seis pontos de crescimento", refere uma nota da presidência.