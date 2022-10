Congressista muçulmana Ilhan Omar acusa Trump de colocar a sua vida em risco

A congressista democrata muçulmana Ilhan Omar acusou esta quarta-feira o Presidente norte-americano de colocar a sua vida em risco, após ter partilhado um vídeo falso relacionado com o aniversário do 11 de setembro.

Em causa está um vídeo que foi publicado inicialmente pelo comediante Terrence K. Williams – e que foi partilhado posteriormente por Donald Trump no Twitter – que mostra a congressista democrata a dançar ao som da canção “A verdade dói”, da cantora Lizzo , alegadamente no dia do aniversário dos ataques de 11 de Setembro. Contudo, Ilhan Omar já veio negar que essas imagens foram filmadas no fim de semana durante um evento com outros membros afro-americanos do Congresso .

“Estas imagens são de um evento que aconteceu este fim de semana para homenagear as mulheres do Congresso. O Presidente dos EUA continua a espalhar mentiras que colocam a minha vida em risco”, explicou a congressista democrata citada pelo “Washington Post”.

Ilhan Omar apontou ainda o dedo ao Twitter, a rede social favorita de Donald Trump, acusando a empresa de não fazer o suficiente para combater as fake news e os comentários racistas e xenófobos. “E o que é que o Twitter está a fazer para combater esta desinformação?”, questionou a congressista democrata.

Em abril, a congressista muçulmana eleita pelo estado do Minnesota denunciou que estava a ser alvo de várias ameaças de morte, depois de um vídeo com imagens do 11 de Setembro que foi partilhado pelo Presidente norte-americano no Twitter com excertos de um discurso que fez em março.

Na altura, acusou ainda Donald Trump de incitar ao ódio e à violência da extrema direita, defendendo que não se podem ignorar as consequências destas visões extremistas que se podem repercutir nos EUA e no mundo.